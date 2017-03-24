Зарплата вновь ниже, чем в соседних странах

В январе 2017 года средняя номинальная месячная зарплата лиц, работающих к экономике страны за мзду составила 504,8 мана, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 5,1%.

Согласно данным Госкомстата, предоставленным Trend, в нефтяном секторе зарплата составляет 3174 манат, а в ненефтяном – 441 манат. Зарплата сотрудников госучреждений – 378 манат, сотрудников частных компаний – 684 манат.

Реальна ли на самом деле статистика этих зарплат? Действительно ли средняя зарплата в нефтяном секторе составляет 3174 маната? Всего три года назад, еще до кризиса в этом секторе зарплата составляла 1756 манат.С тех пор много чего произошло, да и цена на нефть упала, а в нефтяном секторе, получается, зарплата выросла в два раза.

Хватает ли в Азербайджане существующей после повышения цен зарплаты, чтобы прожить? И меньше ли наша зарплата, чем в соседних странах. Согласно статистическому сайтуNUMBEO, в настоящее время в Армении средняя месячная зарплата в долларах составляет 295, в Грузии 281 доллар, в Азербайджане – 252 доллара.

Экономист-эксперт Натик Джафарлы считает, что данные Госкомстата нереальны, а всего лишь номинальны. Ввиду двухзначнойинфляции, номинальные доходы населения хоть и увеличились, реальные доходы, наоборот, уменьшились. Что касается подсчета средней месячной зарплаты, то в Азербайджанеданные показатели получаются несколько высокими, поскольку правила подсчета Госкомстата не отвечают международным стандартам. Эксперт говорит, учитывая, что курс маната играет, цифра получится очень низкая. По словам Натика Джафарли, в Азербайджане средняя месячная зарплата ниже, чем в странах Кавказа и всего постсоветского пространства.

Экономист Губад Ибадоглу отмечает, что 80% работающего в Азербайджане населения получают зарплату ниже среднемесячной. По его словам, одна из причин указания высоких зарплат это высокие зарплаты в нефтяном и в финансово-банковском секторах.Эксперт говорит, как повышение зарплаты расценивается и получаемая работающими в иностранных компаниях в манатном эквиваленте долларовая зарплата. Это сказывается и на подсчете среднемесячной зарплаты.Губад Ибадоглу говорит, что получающие зарплату на уровне среднемесячной не в состоянии полностью оплатить свои социальные расходы.

Бывший министр финансов Фикрет Юсифов считает реальным указанный в среднемесячной зарплате рост. Что касается нефтяного сектора, то у некоторых работников этой области зарплата действительно высокая, что влияет на показатели среднемесячной зарплаты сотрудников в этой сфере.