Где ждут азербайджанских гастарбайтеров?

Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе подписал документы, согласно которым на заработки в Россию в этом году смогут вернуться 200 тысяч трудовых мигрантов. По сравнению с прошлыми годами нынешняя квота заметно скромнее, что связано с защитой внутреннего рынка труда, обеспечением занятости своих граждан работой.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает снижение квоты по приему иностранных рабочих продуманной мерой, так как в настоящее время в стране все труднее найти работу для большого числа мигрантов, поскольку из-за кризиса и замедления темпов роста экономики рабочих мест становится меньше.

«На самом деле сейчас остро стоит не только вопрос приема мигрантов, но и проблема сокращения емкости рынка труда. Строительные компании больше не нуждаются в большом количестве неквалифицированной рабочей силы, предприятия проводят автоматизацию производства, когда даже кадры с большим опытом остаются не у дел и в ЖКХ идет закупка техники, вытесняющей дворников с лопатами», - отметил эксперт.

По его словам, гораздо острее стоит проблема вывода мигрантов из тени. Пока есть такое явление, приезжие будут попадать за малейшие нарушения в запретные списки и оказываться под давлением криминальных структур.

Между тем, продолжается отток азербайджанских трудовых мигрантов из России. Эксперт в области миграции Азер Аллахверанов сообщил РадиоАзадлыг, что этот процесс начался в 2015 году, когда произошла девальвация рубля и из-за экономических санкций в отношении России снизилась деловая активность в стране. В этих условиях власти заняли более жесткую позицию в отношении трудовых мигрантов, которые в первую очередь попали под сокращение. Поэтому мигранты покинули российский рынок. Не стали исключение и азербайджанские гастарбайтеры.

По оперативным данным, сегодня в России находятся 554 тысячи трудовых мигрантов из Азербайджана, хотя в 2014 года их число составлял 615 тысяч человек. Отток очевиден, наших мигрантов в России стало на 61 тысячу, или на 10% меньше.

Делать прогнозы на 2017 год трудно. Пока экономическая ситуация в России не столь оптимистичная, поэтому говорить о возвращении трудовых мигрантов в прежнем масштабе не приходится. Что касается вернувшихся в Азербайджан сограждан, то они в замешательстве и растеряны, потому, что разразившийся здесь кризис снизил их шансы на трудоустройство. Те, у кого есть первоначальный капитал, пытаются заняться фермерским хозяйством, мини-цехов по производству продуктов питания.

Как показали исследования, далеко не у всех бизнес-планы реализуются, потому, что в стране почти все ниши коммерции уже заняты и монополизированы. В этих условиях конкурировать становится труднее. Поэтому бывшие трудовые мигранты переезжают с капиталом и бизнес-идеями в Казахстан, где бизнес-климат значительно лучше, чем в Азербайджане. В основном азербайджанские гастарбайтеры заняты в Казахстане на строительном рынке. Они также работают в сферах торговли, бытового обслуживания.

Однако география трудовой миграции расширяется. Азербайджанцы едут на заработки в Турцию, Китай и ОАЭ. Интересно, что этот список пополнился европейской страной, о которой многие мечтают. Дело в том, что совсем недавно правительство Литвы одобрило список профессий для облегченного порядка трудоустройства специалистов некоторых сфер из-за рубежа. Министерство экономики подготовило список 27 профессий, в которых, ощущается нехватка в стране. Людям этих специальностей будет легче трудоустроиться – им проще будут выдаваться разрешения, а работодателям не придется платить зарплату, превышающую среднюю в несколько раз, будет достаточно зарплаты, повышенной в полтора раза.

Эксперты Минэкономики утверждают, что такие изменения могут улучшить бизнес-климат и привлечь инвестиции. В списке этих профессий есть программисты, специалисты в сфере информационных технологий, инженеры различных сфер, техники. Эти положения будут действовать в отношении приезжих не из стран Евросоюза.

В Литве надеются дождаться больше украинских специалистов. Если смотреть на статистику последних лет, то люди тех профессий, о которых отмечается в отчете министерства, приезжают из Украины. Такой же процесс наблюдается и в соседней Польше. Там ситуация более либеральная. По предварительным данным, там несколько десятков тысяч украинцев, которые успешно интегрировались в трудовой рынок, создают добавочную стоимость и позволяют бизнесу развиваться.

Однако, как сообщают источники в правительстве Литвы, специалистам из других стран СНГ не будет отказано в работе, если кончено они профессионалы свого дела. Правительство, облегчая трудоустройство иностранных специалистов, создало достаточные предохранители для того, чтобы не пострадал рост зарплат местных жителей. В Азербайджане немало способных айтишников, инженеров, энергетиков, готовых проявить себя, набраться опыта заграницей, в также получать адекватную зарплату. Тем более, что ситуация в национальной экономике усугубляется и армия безработных растет за счет закрывающихся банков, университетов, производственных цехов.

Эллада Алекперова