Как здоровье, страна?

Госкомитет статистики Азербайджана обнародовал список заболеваний, которые наиболее распространены в страны. Согласно отчету, в прошлом году наибольшее число заболеваний было связано с органами дыхания, нервной системой, пищеварения, а также заболевания системы кровообращения, инфекционные и паразитарные болезни.

Кроме того, возросло число больных сифилисом, столбняком, ветрянкой, бруцеллезом, сибирской язвой, а также заразившихся острым кишечными инфекциями.

Эти факты подтверждает и директор Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Джейхун Мамедов, который указывает, что во многих странах мира произошло принципиальное изменение основных причин смерти: на первый план вышли такие хронические неинфекционные заболевания (НИЗ), как болезни системы кровообращения, онкологические и бронхо-легочные заболевания, а также сахарный диабет. Азербайджан не является исключением. В структуре заболеваемости населения страны именно они в совокупности составляют более 50% болезней. И именно эти заболевания являются причиной 80% всех случаев смертности. Если же говорить о конкретных факторах смерти, то печальное лидерство принадлежит сердечно-сосудистым заболеваниям, за ним следуют злокачественные опухоли, инсульты.

Такая динамика в первую очередь обусловлена условиями жизни людей, стрессом, неправильным питанием, избыточной массой тела, табакокурением и т.д.

«Не секрет, что в нашей стране медицинская профилактика поставлена из рук вон плохо. Причем, речь идет не только о профилактике стоматологических заболеваний, но и о предупреждении сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, нервных, эндокринных и других опасных болезней. Люди не спешат ложиться в больницу, даже в случае гипертонических кризисов или болей в сердце. Они просят назначить курс лечения и оставаться дома, так как считают, что лечение в клинике обходится дорого», - отмечает независимый эксперт Азер Мехтиев.

Но проблема не ограничивается только стоимостью, если честно, недоступностью медицинских услуг в стране. Широко распространено недоверие к врачам, активно подогреваемое соцсетями страшными историями. Как человек может выполнять рекомендации медиков, которым не доверяет? Другой фактор – страх быть обманутым. Существуют «доктора», которые ставят неверные диагнозы, лечат несуществующие болезни сомнительными препаратами. А поскольку пациенты попадают к ним чаще всего, то эти эскулапы серьезно дискредитируют саму идею медицинской профилактики.

К сожалению, службы здравоохранения у нас более ориентированы на лечение, а не на профилактику. Врачи не занимаются профилактическими мероприятиями. Наши медики поставлены в такие условия, в которых заниматься профилактическими мероприятиями с пациентами просто невыгодно. Существующий расчет заработной платы ориентирует доктора проводить как можно меньше времени с пациентами, подрабатывать в частном порядке, лечить больных дома и получать приличные гонорары.

В Азербайджане довольно высокий уровень онкологической заболеваемости. Согласно статистике, сегодня в стране зарегистрировано почти 38 тысяч больных раком. В 2010 году эта цифра составляла 28 052 человек. В структуре онкозаболеваний у мужчин первое место занимает рак легких, у женщин – рак молочной железы (РМЖ). В республике каждая пятая онкобольная страдает от РМЖ. По данному показателю мы даже опережаем остальные страны. Так, если на Западе у каждой десятой онкобольной – диагноз РМЖ, то в Азербайджане – у каждой пятой!

По мнению ведущего онколога страны, профессора Насими Гасымова, если выявить болезнь вовремя, то шансы на спасение больного многократно увеличиваются. Но, к сожалению, многие обращаются к специалистам на последней стадии болезни. Многие наши женщины не обращаются к мамологу по разным причинам. Это приводит к серьезным последствиям. В Израиле и США ежегодно проводятся скрининги среди женщин для своевременного выявления онкологических заболеваний. Проще говоря, речь идет о профильной диспансеризации.

Действительно в стране с интервалом в два года проводится общая диспансеризация населения. Говорить об ее эффективности не приходится, так как наблюдается рост как неинфекционных, так и инфекционных заболеваний. Согласно исследованию, проведенное Центром содействия экономическим инициативам, основные причины отказа людей от диспансеризации связаны с убеждением, что диспансеризация бесполезна, «ничего не дает и проводится формально». Также достаточно большая часть опрошенных просто уверены в своем здоровье и поэтому не хотят тратить время на медосмотр. Среди наиболее существенных проблем в процедуре диспансеризации пациенты называют длительность процедур, формальный подход врачей к пациенту.

Абдулла Рагимов