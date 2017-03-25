Поддельные учителя

Проблема поддельных дипломов в Азербайджане актуальна с давних пор. Если несколько лет назад их продавали в подземных переходах и выходах метро, сейчас снабжение «липой» осуществляется другими методами. Фальшивые дипломы существуют во многих сферах, однако наибольшее их количество выявляется в сфере образования.

В 2014 году министр образования Микаил Джаббаров заявил о 2000 поддельных дипломах. Спустя три года министерство огласило цифру в 600 дипломов, не соответствующих стандартам. Как заявил журналистам руководитель Аппарата Министерства образования Фариз Рзаев, в сентябре 2015 года в различных городах и районах республики было обнаружено около 600 учителей, чьи документы об образовании не соответствуют государственному образцу: “Органам местного управления образования поручено с соблюдением норм местного законодательства прервать трудовые договора, заключенные с этими учителями. В конце 2016 года при проведении диагностического оценивания учителей, работающих в 26 городах и районах республики, были проверены их документы об образовании и было обнаружено, что около 500 документов не соответствуют государственному образцу. Проводятся подготовительные работы в направлении осуществления соответствующих мероприятий”.

В период с 1992-2014 годы 23 тыс. человек не набрали достаточное количество баллов, не поступили в ВУЗы, но приобрели дипломы

“Статистика, предоставленная Министерством образования, показывает степень серьезности проблемы”, - заявил РадиоАзадлыг эксперт в области образования Кямран Асадов. “Существует несколько видов поддельных дипломов. Есть дипломы, отпечатанные на принтере кустарным способом, есть дипломы, приобретенные у отдельных лиц в случае, когда абитуриент не может набрать достаточное количество баллов и поступить в ВУЗ, дипломы, полученные при переводе студентов незаконным методом из университетов других стран. При приеме на работу таких лиц в государственные органы, руководство посылает запрос и выясняется, что диплома в базе выпускников нет.

В период с 1992-2014 годы 23 тыс. человек не набрали достаточное количество баллов, не поступили в ВУЗы, но приобрели дипломы. Это довольно большая цифра. До 2004 года в соответствии с прежним Законом “Об образовании” частные университеты имели право наряду с Госкомиссией по приему студентов осуществлять прием абитуриентов на основе внутренних правил. С 1992 по 2004 год 1040 человек было принято в частные ВУЗы не на основании экзаменов ГКПС, а именно на основе внутренних правил университетов. Имен этих лиц также нет в электронной базе выпускников и они сталкиваются с трудностями при приеме на работу. В 2014 году Микаил Джаббаров заявил о 2500 поддельных дипломах учителей и незаконной деятельности их владельцев. Большая часть таких дипломов приходится на регионы страны. С 2009 года в Баку, а с 2011 года в регионах прием учителей на работу в общеобразовательные школы осуществляется непосредственно Министерством образования. До этого прием на работу осуществлялся отделами образования и директорами школ. Кто-то покупал диплом, и используя личное знакомство с директором школы, получал должность учителя. Если в 2011 году численность учителей в стране составляла 161 тысячу человек, то в 2016 году – это число составило 150 тыс.

Если в 2011 году численность учителей в стране составляла 161 тысячу человек, то в 2016 году – это число составило 150 тыс.

Дело в том, что работа по поддельным дипломам предполагает под собой административную ответственность, и при обнаружении подобного нарушения закона, нарушитель должен вернуть зарплату за все годы незаконной работы. Это и выявление поддельных дипломов напугало несостоявшихся учителей, и они сами ушли с работы.

С 2014 года Минобразования проводит диагностическое оценивание учителей. Это означает не только проверку знаний и способностей учителей, но и их документов. Именно тогда и выявилась проблема с документами учителей. Проблема поддельных дипломов существует не только в сфере образования, но и в сфере медицины и правоохранительных органов. Это результат абсурда нашего менталитета – на недипломированных людей смотрят как на низший сорт. Поэтому люди, покупая диплом, идут на беззаконие и терпят материальные убытки”, - отметил К.Асадов.

Айсель Салимова