Портрет трудоголика в национальном интерьере

Как показали результаты онлайн-опроса, недавно проведенного одним из местных сайтов, в Азербайджане каждый второй сотрудник в сферах торговли, строительства, транспорта и даже медийных структур работает больше положенных по закону 40 часов в неделю. Что касается врачей и учителей, для которых трудовой день длится до 15.00, то 85-90% этой категории занятых трудятся значительно дольше: имея вторую, а то и третью работу они загружены до позднего вечера. Вот такой у нас народ-трудоголик. Давайте попробуем за этим среднестатистическим образом увидеть реальных людей и их проблемы.

Эльман Гусейнов, много лет работает кардиологом в одном из столичных поликлиник, совмещая коллег по время ночных дежурств еще в двух в частных клиниках. Не было такого периода, когда бы он работал на одну ставку.

«Есть такой анекдот: почему врачи работают на полторы ставки? Потому что на одну – есть нечего, а на две – некогда. В каждой шутке, как говорится, есть доля правды. Зарплата азербайджанского медика эквивалентна размеру прожиточного минимума или чуть больше. Высокие тарифы на коммунальные услуги и цены на продукты питания

создают необходимость искать дополнительный заработок. Но, как это ни парадоксально, не хватает не только денег – не хватает и врачей, поэтому многие «подработки», такие как дежурства или ведение дополнительных участков, происходят в добровольно-принудительном порядке», - отмечает собеседник.

Итак, первая причина – мизерная зарплата и врачу, чтобы заработать столько, сколько обычный менеджер в отеле, должен иметь три ставки. Вторая - нехватка специалистов. Например, в Баку немало частных клиник, в которых не хватает высококвалифицированных кардиологов, урологов, гинекологов. Врачи по этим профилям там трудятся по совместительству обычно в вечернюю смену после своей основной работы.

Сария Марданова – учительница английского языка одной их средних школ в поселке Бузовна. Для нее подработка обычное дело.

В начале педагогической практики, когда работала на полставки, она решила заняться переводами. Но опыт оказался не слишком удачным. Часто обманывали и не платили за перевод документов. Однажды наткнулась на газетное объявление о дополнительных уроках в группе детей в образовательной компании.

«Теперь я предпочитаю репетиторство. Зарабатываю приличные деньги, так как спрос на учителей иностранных языков большой. Кто-то готовится поступить в бакалавриат университета, кто-то – магистратуру, кому-то нужно «подтянуть» английский, чтобы успешно пройти конкурсный отбор в престижную компанию. Поначалу было неловко, ведь мы привыкли в советское время заниматься с учениками дополнительно без всякой оплаты. Этично ли учителю давать знания не на уроке, а в другое время - за деньги? Но сегодня сложилась такая ситуация, что не до этики. Нужно обеспечивать семью», - говорит Марданова.

Махбуба Шейхова работает воспитательницей в детском саду в Сумгайыте. У нее ситуация вполне типичная: одна воспитывает двух дочерей. Бывший муж по документам получает минималку, так что платить алименты возможности якобы не имеет. Если бы она работала только в детсаду, то зарплаты хватило бы на коммунальные расходы и на еду. А детям же хочется и модно одеваться, выглядеть не хуже одноклассниц.

Пробовала заниматься сетевым маркетингом, то есть продавать людям разные товары прямо дома. Но это просто опасно. Мало ли к кому попадешь, и пьяные встречаются, и агрессивные. Пришлось отказаться. Наконец ей повезло: устроилась в магазин одежды уборщицей. Платят 200 манатов в месяц. После основной работы торопится на вторую работу, чтобы вымыть полы, вытереть пыль, надраить унитазы….

Комментирует доктор экономических наук, председатель Центра экономических исследований Губад Ибадоглу:

-В Азербайджане большой разрыв между зарплатами работников различных отраслей экономики, образования, культуры, здравоохранения. Достаточно сказать, что зарплата инженера в добывающей промышленности превышает среднестатистическую зарплату по стране в 3,4 раза, а зарплату учителя и медика – в 5 раз! Такой разнобой, естественно, вызывает раздражение у людей и вопросы о социальной справедливости и правильности политики государства.

«Проблему можно решить только одним способом - периодически повышать зарплаты работников других сфер. Повышение зарплаты должно происходить не только у госслужащих за счет средств из госбюджета, но также должны повышаться зарплаты у работников частного сектора за счет развития экономики. Сегодня в частных нефтедобывающих компаниях зарплата у служащих превышает зарплату работников, которые работают в государственных нефтяных предприятиях. Но зарплата в добывающей промышленности наиболее соответствует рыночным ценам и уровни жизни Азербайджана», - поясняет эксперт.

Абдулла Рагимов