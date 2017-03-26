Цена вопроса – чья-то жизнь

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к ООН с призывом о помощи в связи с драматической нехваткой медикаментов в его стране, сообщает Deutsche Welle. Выступая с телеобращением к народу в пятницу, 24 марта, он сообщил, что направил в международную организацию послание с просьбой урегулировать эту проблему.

Венесуэла, как и Азербайджан, сидящая на «нефтяной игле», зарабатывающая от продажи сырья¸ со времени резкого падения мировых цен на нефть находится в состоянии глубокого экономического кризиса, приведшего к дефициту продовольствия и гиперинфляции. Венесуэльцы рассказывают об отчаянной погоне за насущно необходимыми медикаментами, которые можно раздобыть лишь за безумные цены на черном рынке или за границей.

Неизвестно обратился ли господин Мадуро к своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, с которым встречался в Баку в октябре минувшего года, за гуманитарной помощью? Дипломатические источники страны об этом молчат. А если такое произойдет, что тогда?

В Азербайджане ситуация не менее драматичная. Мощная волна девальвации маната нанесла тяжёлый удар не только по банковской системе, но и фармацевтическому рынку страны. Хотя банкротство ряда банков можно пережить (есть другие кредитные организации для хранения сбережений, были бы деньги), но без лекарств, особенно для хронических больных, никак не обойтись. Дефицит лекарств в аптеках в настоящее время стал реальностью.

Люди, судя по дискуссиям в соцсетях, столкнулись с нехваткой антибиотиков, обезболивающих, лекарств для сердечников, аллергиков. Препарат «Купренил» вовсе исчез с полок аптек. Это лекарство применяется при лечении редкой генетической болезни Вильсона-Коновалова (связана с нарушением обмена меди в организме), а также ревматоидного артрита, и при терапии в случаях отравления химическими веществами. Не достать за большие деньги и «Даунорубицин», который используется в онкологии и является эффективным препаратов для лечения лейкозов.

Ситуация настолько серьезная, что не удержалась от комментариев и официальный биограф Гейдара Алиева публицист и депутат Милли меджлиса Эльмира Ахундова, которая, зачастую воздерживается от оценки острых социальных проблем. Но видимо, вопрос качества продаваемых у нас лекарств, «достал» и ее. По словам парламентария, после девальвации национальной валюты из продажи исчезли некоторые оригинальные лекарства европейского производства. Вместо них привозят дешевые аналоги из Индии, Турции, Китая, которые продаются по цене оригинала.

Как сообщил РадиоАзадлыг эксперт-экономист Самир Алиев, финансовой кризис в стране фактически провалил программу правительства госрегулирования цен на фармацевтические средства. Как известно, 98% лекарственных препаратов закупаются за границей. В зависимости от курса нацвалюты, их цены меняются, в основном в сторону увеличения. Поэтому в этих условиях говорить о госрегулировании цен на медикаменты не приходится. В последнее время, согласно проведенному мониторингу, порядка 10-15% лекарств выросли в цене, 20% вообще исчезли с рынка. Известны и факты, когда дистрибьютеры договариваются с фармкомпаниями в развивающихся странах о составе лекарств, что позволяет им, понизить его цену, и продавать в стране под оригинальным названием.

По словам эксперта, резко сократился объем и ассортимент продукции на складах компаний, занимающихся импортом лекарств. Согласно официальной статистике, в 2015 году в Азербайджан было ввезено 14,7 тысяч тонны фармпродукции, по итогам прошлого года эта цифра составила 11 тысяч тонны. Значит объем импорта лекарств сократился на 3,7 тонны. Фактически идет зачистка фармарынка: из аптек вытесняют оригинальные препараты определенных фармкомпаний, чтобы заменить их генериками китайских или индийских производителей.

Доктор медицинских наук Адиль Гейбулла уверен, что каждый пациент имеет право выбора, какой именно из существующих на фармакологическом рынке препаратов ему принимать, ведь от качества лекарства зависит и качество лечения. Все препараты, цены на которые отрегулированы, можно разделить на три ценовые категории в зависимости от дозы, и компании-производителя. Сегодня наблюдается дефицит препаратов именно из третьей ценовой категории. Речь идет об оригинальных лекарствах известных фармкомпаний.

«Проблема в том, что качество дешевых генериков всегда стоит под вопросом. Я как врач заявляю, что если взять швейцарский препарат и индийский генерик – это будут две разные вещи. Вроде бы и сырье одинаковое, и составляющие одинаковые, а действия этих препаратов абсолютно разные – пролонгация этого действия, аккумуляция в организме, накопительные эффекты – все это отличается», - пояснил Гейбулла.

По общему мнению собеседников РадиоАзадлыг, необходимо отменить госрегулирование цен на медикаменты, создать здоровую конкуренцию на этом рынке, преодолеть монополию и фармацевтическую мафию в стране. И как можно отрегулировать цену, если она зависит от курса доллара и евро? Если не будут предприняты конкретные шаги для нормализации ситуации, то монополисты страну завалят некачественными лекарствами. За оригинальными придется ехать за рубеж…

Эллада Алекперова