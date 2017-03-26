Народу сказали: «Травитесь на здоровье»

Республиканский центр гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Министерства здравоохранения недавно обнародовал число фактов пищевых отравлений, зарегистрированных в Азербайджане в прошлом году. За отчетный период в стране было зарегистрировано 625 фактов пищевого отравления, в результате пострадали 924 человека. Кроме того, было зарегистрировано 36 случаев ботулизма. В результате пострадали 55 человек, двое скончались.

В 2015 году в республике было зарегистрировано 659 случаев пищевых отравлений, в результате чего пострадали 912 человек. От ботулизма в прошлом году скончались три человека.

Как показывает статистика, уровень пищевых отравлений остается на стабильном уровне. По словам начальника отдела гигиены питания РЦГЭ Имрана Абдуллаева, чаще всего причиной отравления становятся консервированные помидоры и огурцы домашнего изготовления, грибы и донеры, колбасные изделия. Эти продукты или приготовлены из некачественного сырья, в антисанитарных условиях, или овощи и фрукты – содержать химикаты. Большой риск для организма представляют и салаты, подаваемые в домах торжеств, где происходит многоразовые заражения продуктов питания. В первом случае - это могут быть некачественные или просроченные продукты, а во втором случае бактерии и микробы попадают в блюдо из-за несоблюдения санитарно-гигиенических норм.

Мониторинг, проведенный в различных регионах республики, выявил значительную загрязненность основных продуктов питания, в частности хлеба, макаронных изделий, плавленых сыров, томатной пасты, некоторые овощные и фруктовые соки токсическими грибками

Как заявил РадиоАзадлыг глава Союза свободных потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов, наша республика изобилует токсичными веществами, в частности различные микроорганизмы, тяжелые металлы, нитраты и нитриты, остаточные количества пестицидов, которые, загрязняя окружающую среду, попадают в конечном итоге в продукты питания и, таким образом, создают угрозу для здоровья человека. При проникновении в организм эти вещества вызывают острые и хронические токсические отравления. Мониторинг, проведенный в различных регионах республики, выявил значительную загрязненность основных продуктов питания, в частности хлеба, макаронных изделий, плавленых сыров, томатной пасты, некоторые овощные и фруктовые соки токсическими грибками. Среди 3731 изученных образцов, зараженными оказались 484 пробы (13%).

"Ни одна инстанция не предъявляет претензии к фирме-производителю, у которой имеется гигиенический сертификат, выданный Минздравом"

«Беда в том, что в случае пищевого отравления человека ни торговый объект, ни производитель не привлекаются к ответственности. Как правило, виноватым оказывается сам пострадавший, который «плохо хранил продукты», «неправильно приготовил пищу» и т.д. Если же это произошло в ресторане, то вину возлагают на хозяина этого заведения. Ни одна инстанция не предъявляет претензии к фирме-производителю, у которой имеется гигиенический сертификат, выданный Минздравом. Значит, за некондиционную продукцию отчасти несет ответственность и данное ведомство. Доказать их вину проблематично, потому, что существует корпоративный сговор, за получение тех или иных разрешительных документов даются взятки», - поясняет эксперт.

В Азербайджане с обеспечением продовольственной безопасности дело обстоит из рук вон плохо. Данная проблема не ограничивается нарушением технологии производства продукта, использованием некачественного сырья, загрязнением продуктов в супермаркетах, игнорированием санитарных норм в домах торжеств. В страну импортируются тонны генномодифицированной и низкокачественной продукции. На прилавках магазинов подчас лежит отрава, сдобренная различными красителями, ароматизаторами, консервантами.

Порядка 30% всех продуктов питания, реализуемых на отечественном рынке, не соответствует нормам и стандартам

Наибольший процент забракованной продукции приходится на отечественных производителей. Это связано, прежде всего, с отсутствием современного оборудования, нестабильностью производства, некачественным сырьем и, главное, отсутствием должного контроля со стороны ведомственных лабораторий. В стране созданы специальные условия для бизнес-структур, согласно которым привычные контрольные рейды со стороны РЦГЭ, Госслужбы по антимонопольной политике и защиты прав потребителей практически сведены на нет. Иными словами эти фирмы освобождены от контроля со стороны госструктур. Результат весьма плачевен – порядка 30% всех продуктов питания, реализуемых на отечественном рынке, не соответствует нормам и стандартам.

Кстати, в Азербайджане контроль над продуктами питания осуществляют аж 5 госслужб. Это Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Минздрава, Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей Минэкономики, Государственная ветеринарная служба, таможенные органы, Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам. Но ни одна структура не несет ответственности за отраву, продаваемую в магазинах.

«Освобождение бизнес-структур от контроля, по моему мнению, было ошибочным решением правительства. К сожалению, сегодня в условиях отсутствия института независимой экспертизы, единого органа, отвечающего за качество и безопасность пищевых продуктов, непризнания как юридического документа проведенных за рубежом экспертиз, взяток, монополия, безответственности, нельзя говорить о благополучности ситуации с обеспечением населения здоровой безопасной пищей», – отметил Гусейнов.

Абдулла Рагимов