Эксперт: госбюджет — не дойная корова

В газете "ЭХО" вышла статья под заголовком "Массовая «мраморизация» в Азербайджане — отмывание бюджетных денег".

Издание отмечает, что каждый раз когда в Азербайджане снег и проливной дождь — граждане страны вынуждены проходить через испытания.

Помимо того, что население сталкивается с дорожными проблемами — возникают многокилометровые пробки в связи с гололедицей или затоплением, так еще сложно передвигаться по городу даже пешком. Жители столицы не понаслышке знают, что произойдет, если неосторожно наступить на мраморный бордюр.

Если повезло, пострадавшему удается отделаться легкими ушибами. Но на скользких мраморных поверхностях порой жители ломают себе конечности.

В интервью Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев напомнил, что мраморные бордюры дорого обходятся госбюджету.

«В Европе есть очень много городов, где сохранились старинные бордюры. Несмотря на то, что многие из них установлены несколько столетий назад, они хорошо сохранились. Но в Азербайджане наблюдается обратная ситуация: бордюры, плинтусы, изготовленные из мрамора или гранита два-три года назад, уже сегодня нуждаются в ремонте,» — сказал он, пишет газета.

«В лучшем случае покрытия и обрамления в нашей стране держатся около 10 лет, а потому заново выделяются миллионы на ремонт. Но ведь государственный бюджет — это не дойная корова. Счетная палата Азербайджана должна взять этот вопрос под свой контроль, ведь речь идет о растрате государственных средств. Частая смена и ремонт мраморных бордюров наносят экономический ущерб государству,» — отметил Агаев.

По словам Агаева, компании, чиновники, которые занимались массовой «мраморизацией», должны быть привлечены к ответственности.

«Здесь речь идет об отмывании бюджетных денег. Вообще, давно есть необходимость привести в порядок систему управления государственного бюджета», — сказал Н. Агаев.