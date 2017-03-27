Почему в США зарплаты выше, а цены ниже, чем в Азербайджане?

Азербайджан по уровню доходов граждан к стоимости жизни сильно отстает от развитых стран мира. Примечательно, что цены в стране с минимальным уровнем жизни в 155 манат и минимальной зарплатой, установленной в размере 116 манат, давно обогнали стоимость продукции в странах, где планка потребительской корзины во много раз превышает азербайджанский минимум.

Для сравнения, минимальный порог заработной платы американцев, в зависимости от штата, колеблется в пределах $7,5 - $10,5 в час. Азербайджанцу, получающему зарплату выше прожиточного минимума, минимальный часовой доход американца не светит в течение восьмичасового рабочего дня. Из-за падения курса маната средняя зарплата граждан Азербайджана составила порядка $235. А как обстоят дела со средними доходами в США?

Врач-терапевт получает $6417 ($37,02/час), зарплата программиста - $6083 ($35,10), инструктора по фитнесу - $3667 ($21,15), школьного учителя - $4167 ($24,04), повара - $2583 ($14,90), секретаря - $2083 ($12,02), клерка - $1667 ($9,62), инженера - $6883 ($39,42), специалиста по информационным технологиям - $6883 ($39,42), страхового агента - $2167 ($12,50), архитектора - $10197 ($62,98).

Как видите, разница в доходах астрономическая. Но давайте приглядимся к ценам на продуктовую корзину американцев.

Молоко средней жирности обходится американцу в $0,97; хлеб из пшеничной муки (0,5 кг) - $2,82; белый рис (1 кг) - $4,05, яйца (упаковка из 12 штук) - $2,96, местный сыр (1кг) - $11,66, куриные грудки (без костей, 1кг) - $8,98, яблоки (1кг) - $5,87, помидоры (1кг) - $4,07, картофель (1кг) - $2,45, лук репчатый (1кг) - $2,80.

«Сравнительный анализ показывает, что цены на некоторую сельхозпродукцию в США даже ниже, чем в Азербайджане. К примеру, мясо стоит $4,5 – $5, мясной фарш – $3, бекон – $5, куриное мясо – $1,3, стоимость литра молока – $1, сливочное масло –$3 – $3,5, стоимость яиц в отдельных штатах достигает $1,5 за 12 шт», - сказал РадиоАзадлыг эксперт в сфере сельского хозяйства Вахид Магеррамов.

С начала девальвации цена мяса на столичных рынках повысилась до 8.50 – 14 манат, сливочное масло – 14 манат, куриное мясо – 3.50 манат, стоимость литра молока составила 1.50 – 2.80 манат, яйца подорожали до 2 манат за 12 шт.

На первый взгляд, разница в стоимости потребительской корзины существенная. Так, принимая во внимание девальвацию маната, цена килограмма картофеля на местных рынках ниже в пять раз, хлеб азербайджанскому потребителю обходится в восемь раз дешевле и т.д. Однако разница в доходах с лихвой компенсирует расходы.

Минимальная часовая оплата труда американцев $7.50 – $10.50, с учетом 8-часового рабочего дня самые бедные граждане этой страны получают $60 – $84 в день, или $2 тыс 520 в месяц – в 40 раз больше минимального дохода азербайджанцев. Таким образом, минимальный дневной заработок американца превышает месячный доход азербайджанца.

Сравнительные данные представляют интерес с точки зрения индекса стоимости проживания (CostofLivingIndex 2017), который составил известный исследовательский портал Numbeo, а местные СМИ принялись муссировать эту тему, радостно отмечая, что по рейтингу портала Азербайджан попал в двадцатку стран с самыми низкими ценами на проживание среди 121 страны мира. Даже не погружаясь в аналитические рассуждения на предмет происхождения этих данных, ясно одно – уровень социально-экономических условий в Азербайджане не располагает к оптимизму, а сравнивать цены во всем мире только лишь с привязкой к стоимости потребительской корзины без учета зарплат, уровня и качества жизни - не корректно.

Шаин Мамедов