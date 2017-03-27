Здоровье каждого азербайджанца оценили в 45 долларов

Череда громких заявлений о врачебных ошибках, повлекших гибель пациентов, вызвала мнение о системе государственного здравоохранения Азербайджана. Большинство граждан отечественной системе здравоохранения не доверяют, независимые эксперты считают эту сферу самой коррумпированной, а финансовые приоритеты государства обходят ее стороной.

Население Азербайджана потеряло доверие к врачам и медицинским учреждениям сталкиваясь с коррупцией и ошибками в медицине. Что происходит в отечественном здравоохранении? Почему растет смертность населения, почему все труднее получить бесплатное лечение и дорожают лекарства?

«Основной причиной плачевного состояния государственного здравоохранения в Азербайджане является повальная коррупция», - считает член Движения Республиканская Альтернатива (РеАл) врач Хадиджа Гаджилы.

«В Медицинском университете, как во всех других государственных вузах, студенты платят взятки за хорошие оценки. В медицинских учреждениях персонал платит взятки, чтобы получить работу, а затем берет взятки у больных, чтобы снова платить взятки и остаться на этой работе. Все это становится причиной недоверия здравоохранительной системе страны», – сказала Гаджилы.

"В медицинских учреждениях персонал платит взятки, чтобы получить работу, а затем берет взятки у больных, чтобы снова платить взятки и остаться на этой работе"

«Отсутствие системы здравоохранения, гарантирующей качество сохранности здоровья – наше больное место. Качественная медицина, помимо прочего, основана на солидных финансовых вливаниях, организации обязательного медицинского страхования и наличии профессиональных кадров. За счет госбюджета в Азербайджане в эту сферу ежегодно вкладывается чуть более 400 млн долларов, в среднем по $45 на душу населения. В ходе беседы с несколькими специалистами выяснилось, что эти расходы в 3 - 4 раза превышают заявленные. В реальности расходы превышают $200», - сказал РадиоАзадлыг экономист Ровшан Агаев.

Российские СМИ опубликовали список ведущей десятки стран по расходам на медицину: США - $9451, Швейцария -$ 6935, Германия - $5267, Швеция -$ 5228, Франция -$ 4407, Япония -$ 4150, Великобритания -$ 4003, Испания - $31539, Россия -$ 1369, Мексика -$ 1052. Как уже говорилось выше, расходы на душу населения в Азербайджане 45 долларов. «Чего ожидать от здравоохранения при таком раскладе?», - вопрошает эксперт.

В Азербайджане говорят о необходимости экономии бюджетных средств. Действительно, экономить в медицинской отрасли нужно, но требуется не просто экономия, а грамотное распределение финансовых вложений и прозрачность в расходовании этих средств.

Здравоохранение не досчиталась $55 млн., зато IV Исламские игры солидарности, которые пройдут в столице Азербайджана, обойдутся «народному кошельку» в 211,7 млн. манат

На самом деле экономия государственных вливаний в образование, здравоохранение и науку в Азербайджане жесткая – об этом говорят данные о государственных финансовых вложениях в период высокой цены нефти и бурного потока нефтедолларов. «В сравнении с 2005 годом (начало большого потока нефтедолларов) удельный вес инвестиционных проектов в расходах госбюджета в 2013 году вырос в 43,2 раза. Для сравнения - рост государственных финансовых вложений в образование за этот период составил 3,9 раз, в здравоохранение – 5,4, а в науку – 4,3 раза», - сказал экономист Губад Ибадоглу, отметив, что нефтедоллары не привели к улучшению качества здравоохранения и повышению уровня квалификации специалистов этой области.

Примечательно, что в бюджете текущего года расходы в этом направлении сократились, наряду с прочими жизненно важными сферами. Здравоохранение не досчиталась $55 млн., зато IV Исламские игры солидарности, которые пройдут в столице Азербайджана, обойдутся «народному кошельку» в 211,7 млн. манат.

Шаин Мамедов