Продлен срок ареста Сардара Бабаева

27 марта Масаллинский районный суд продлил срок ареста теолога, главного редактора сайта maide.az до 30 апреля.

Об этом РадиоАзадлыг сообщил адвокат Бабаева Джавад Джавадов.

По словам адвоката, не было никакой необходимости в продлении срока содержания под арестом.

«Сардар Бабаев не собирается прятаться от следствия. До ареста он выполнял все приводы органов следствия. По делу нет даже свидетелей. Это еще раз доказывает, что арест Бабаева является заказным», - отметил он.

В отношении Сардара Бабаева начато уголовное дело по статье 168.1.3 УК (нарушения требований проведения религиозных обрядов).

С.Бабаев был арестован 22 февраля этого года.

Как отметили жители Масаллинского района РадиоАзадлыг, во время проповедей, Бабаев в основном касался проблем в стране.