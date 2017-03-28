Больное будущее

«Бум» рождаемости в Азербайджане окончательно прошел, о чем свидетельствуют данные, обнародованные Госкомитетом статистики. Согласно отчету ведомства, если в 2012 году в стране родились 176,4 тысячи малышей, то в последующие годы этот показатель составил 172,6 тысячи, 169 тысячи, 166,2 тысячи человек. В прошлом году городскими (районными) отделами ЗАГСа было зарегистрировано 159,5 тысячи новорожденных.

При этом изменилась структура семей. В среднем на каждую ячейку общества приходится по двое детей, что говорит о негативной тенденции в сфере естественного воспроизводства населения. Как показали социологические опросы, некоторые супружеские пары не спешат обзаводиться детьми. Оказывается, кроме материальных причин, есть еще одна - будущие родители боятся за здоровье своего ребенка.

"Хотите иметь детей? Это ваше право, но при этом помните, что множество заболеваний передается по наследству. И если у вашего ребенка возникнут проблемы со здоровьем, то лечить его будете вы"

«Согласно статистике только 30-35% детей в Азербайджане абсолютно здоровы. У большого количества детей отмечаются различные отклонения. Причина в том, что за последние 15 лет мы забыли, что такое профилактика женского здоровья. Молодые мамы со слабым здоровьем и детей рожают не очень здоровых. Другая причина – раньше за здоровье ребенка несло ответственность общество, теперь за него отвечает семья. Хотите иметь детей? Это ваше право, но при этом помните, что множество заболеваний передается по наследству. И если у вашего ребенка возникнут проблемы со здоровьем, то лечить его будете вы. Если вы не хотите ребенка прививать, то будьте готовы к тому, что он будет болеть», - отметила в интервью РадиоАзадлыг педиатр одной из столичных клиник Халида Аббасова.

Наблюдается рост больных талассемией детей. Так, если в 2005 году количество первично диагностированных больных составляло 302 человека, то 2015-м число больных талассемией, которым подобный диагноз был поставлен впервые, составило 673 человек.

Ежегодно в стране рождается 200 детей, больных талассемией, и 300 детей – гемофилией. Лишь с 2015 года в стране введено обязательное медицинское обследование вступающих в брак молодых людей для предотвращения рождения малышей с наследственными заболеваниями.

Правда в стране проводится диспансеризация детей, но его охват недостаточен: в 2016 году врачи обследовали 1,6 млн детей, что составляет 64,6 % от общего числа детей, подлежащих диспансеризации. В результате обследования у 87,2 тысяч детей в той или иной степени были выявлены проблемы со здоровьем. Из них почти 228 тысяч детей были направлены на лечебно-оздоровительные процедуры.

Эти данные свидетельствуют о том, что со здоровьем детского населения далеко не все в порядке. Рост числа больных детей также связан с безграмотностью родителей. До года родители более-менее следят за ребенком, а вот после года нередко все пускают на самотек. Результат - просмотрели болезнь, вовремя не занялись лечением, у ребенка возникли осложнения.

По словам директор НИИ педиатрии Министерства здравоохранения Насиба Гулиева, в Азербайджане среди детей наиболее распространены заболевания дыхательной системы, системы крови и кроветворных органов, центральной и периферической нервной системы. Самую большую группу составляют дети с заболеваниями органов дыхания (с бронхиальной астмой), а также часто болеющие дети. Бронхиальная астма - заболевание социальное. Чаще всего им страдают дети из бедных семей, живущие в плохих санитарно-гигиенических условиях. Что касается подгруппы часто болеющих детей, то это проблема старая. Наши мамы преспокойно отправляют ребенка с насморком в детский сад, в итоге заболевает едва ли не вся группа.

Более 70% старшеклассников имеют вегетативно-сосудистые расстройства, которые вызывают психосоматические боли

Обследования показали, что более половины проживающих в Азербайджане детей заражены глистными паразитами. Чаще всего заражаются дети дошкольного и школьного возраста. Еще одну группу заболеваний составляют болезни костно-мышечной системы. И на первом месте здесь плоскостопие. Чтобы вылечить плоскостопие, нужен инструктор физкультуры, который обучит родственников ребенка комплексу упражнений для мышц голени. В большинстве случаев от плоскостопия можно избавиться в течение месяца, но лечением надо заниматься, пока у ребенка растет позвоночник, а не после 21 года. Более 70% старшеклассников имеют вегетативно-сосудистые расстройства, которые вызывают психосоматические боли.

По Конституции, медицинское обслуживание детей до 18 лет в Азербайджане считается бесплатным. Но на практике все наоборот: за анализы, прием врача и лекарства приходится платить. Поэтому нередко родители пытаются лечить ребенка народными средствами, оттягивая поход в поликлинику. Существует множество болезней, когда вовремя поставленный диагноз и назначенный курс лечения могут исправить ситуацию и не допустить осложнений.

На Западе многие программы оказания помощи больным детям финансируются всевозможными фондами. Ни один из существующих в Азербайджане НПО привлечь к решению проблем детского здоровья не удается. Говорят, что нет средств. Если и появляются меценаты, то они оказывают помощь адресно - на лечение конкретного ребенка. Здоровье нации - один из приоритетов. Именно здравоохранению сегодня должно быть уделено большее внимание. К сожалению, коррупция, платная медицины делают недоступной квалифицированную медпомощь гражданам, в том числе и детям.

Эллада Алекперова