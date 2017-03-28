Под видом колбасы могут всучить мертвечатину

В Товузе, 27 марта, отравилась Гюляр Гусейнова, съев купленный на улице донер. Состояние девушки настолько тяжелое, что ее поместили в реанимационное отделение местной больницы.

Это новость подстегнула затихающую волну публикаций в азербайджанской прессе, вызванных новостью о значительном сокращении поголовья ослов в республике. И хотя официальное заявление представителя Министерства сельского хозяйства опровергает популярную версию о массовом приготовлении донеров из ослиного мяса, все равно, качество продаваемого в азербайджанских магазинах мяса вызывает сомнения. К тому же все помнят скандал 2014 года, вызванный обнаружением в лесу Хачмаза гигантской свалки из остатков тайно забитых лошадей и ослов.

Из чего в Азербайджане производят колбасу, учитывая, что цена килограмма мяса в среднем составляет 11-13 манатов, а стоимость килограмма местной колбасы варьирует в пределах 8-9 манат? Согласно ГОСТ, в составе колбасы должно быть не менее 95% мяса. Остальные 5% - это куриные яйца, молоко и различные добавки. Что же ест под видом колбасы азербайджанское население?

Если используемое в колбасных цехах мясо куплено в объектах, которые зарегистрированы в Государственной ветеринарной службе, мы даем гарантию ее безопасности для человека

«Все продаваемое на базарах, магазинах и на ярмарках мясо проходит проверку в наших лабораториях», - заявил РадиоАзадлыг руководитель пресс-службы Государственной ветеринарной службы Йолчу Ханвели. «Лишь после того, как лаборатории выдают справку о том, что данный продукт не представляет опасности для человека, мясо поступает в продажу. Во время проверок колбас нами обнаружено в них мясо буйвола и конина. Ослятину не находили. Если используемое в колбасных цехах мясо куплено в объектах, которые зарегистрированы в Государственной ветеринарной службе, мы даем гарантию ее безопасности для человека»,– сообщил Йолчу Хавели.

В начале этого года Государственная ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства Азербайджана совместно с силами МВД на морозильном складе ООО «Azər ət», расположенного на территории поселка «28 Мая», обнаружила и изъяла 2 т. 115 кг не имеющего ветеринарных документов мяса неизвестного происхождения. Мясо было отправлено в лабораторию Государственной службы ветеринарного контроля. И это далеко не единичный случай.

«С ноября 2015 года, согласно введенному главой государства запрету на проверки, мы не имеем право проверять объекты предпринимателей, государственные объекты, а также происхождение мяса, используемого в колбасных цехах», – заявил РадиоАзадлыг заведующий Санитарно-гигиеническим отделом Республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Зияддин Кязимов.

Получается, что использование в колбасе мяса животных, не предусмотренного для этих целей, нельзя исключать?

«В Азербайджан для производства колбасы мясо завозится из-за рубежа, в основном из Индии, где его стоимость составляет 3-4 маната. Это говядина и буйволятина», - заявил РадиоАзадлыг председатель Общества свободных потребителей Эйюб Гусейнов. «Кроме того, в состав колбасы добавляют субпродукты – мясо с головы, мозг животного и т.д. То же касается куриной колбасы, в которую добавляют части птицы, непригодные для продажи в чистом виде. Их смешивают с субпродуктами, добавляют специи, картофель, крахмал, сою, и получают колбасу. Все это приводит к снижению стоимости колбасы, поэтому она дешевле мяса. Не исключено, что в некоторых цехах колбасу делают из других животных, мясо которых традиционно для питания людей не используется. Неоднократно государственные органы обнаруживали такие цеха, находили там головы ослов и лошадей. 70% колбасы, производимой в Азербайджане, не соответствует стандартам», - отметил Э.Гусейнов.

Стоимость такого индийского мяса составляет 2 доллара за килограмм. По правилам, если животное заболело, погибло или зарезано - об этом фермер должен сообщать в соответствующие органы

«Каждый год в Азербайджане приблизительно 200 тыс голов крупного рогатого скота и лошадей оказываются бракованными и этих животных отправляют на заводы и в цеха по производству колбасных изделий», - заявил РадиоАзадлыг эксперт по вопросам сельского хозяйства Вахид Магеррамов. «Скажу больше: нередки случаи, когда в цеха сдают падаль. Это происходит давно, и, к сожалению, государством не пресекается. В редких случаях, когда кто-то кому-то не заплатил, факты вскрываются и такое мясо изымается из производства. В целом же, ситуация ужасающая. Кроме того, зачастую мясо старых коров и буйволов для производства колбасных изделий завозится из Индии. Стоимость такого индийского мяса составляет 2 доллара за килограмм. По правилам, если животное заболело, погибло или зарезано - об этом фермер должен сообщать в соответствующие органы. Тогда будет известно, что за мясо используется для производства колбасы и других продуктов питания. Однако этого не происходит, во многих случаях на подобное закрывают глаза, что приводит к плачевным результатам», - добавил В.Магеррамов.

Айсель Салимова