Банкиры запустили в общество «утку»

Накануне в местных СМИ появилась странная информация о письмах с указаниями, якобы направленными Центробанком в коммерческие банки. Мол, ЦБА поручил банкам ограничить переводы физическим лицам юридическими лицами через систему интернет-банкинга. Стоит ли описывать удивление и растерянность в экспертном обществе, которому известно, что Центробанк не полномочен давать такие указания банкам. Во-первых, эти функции решением главы государства перешли к Палате контроля над финансовыми рынками, а во-вторых, ограничение денежных переводов неприемлемо, поскольку нарушает права владельцев баковских счетов.

Примечательно, что письмо Центробанка, о котором идет речь, никто не видел. В Центробанке информацию не комментируют, при этом компетентные источники в банковском секторе сообщили РадиоАзадлыг, что упомянутой корреспонденции с указаниями от главного банка не было. Однако недавно был опубликован текст рекомендательных писем Палаты надзора над финансовыми рынками. И тут выясняется, что на самом деле ограничивать переводы никто не собирается, а Палата (не Центробанк!) рекомендовала банкам сообщать о подозрительных переводах.

«Сообщать о подозрительных операциях» и «запретить переводы», «приказать» и «посоветовать» - совершенно полярные действия. Кому и зачем понадобилось вводить в заблуждение граждан?

Вполне возможно, что письма с запретами Центробанка – это очередная сказка, придуманная банкирами

«Источником этой информации могли быть сами банки. Объясню почему. Дело в том, что бизнес им не доверяет. Кстати, имеет полное на это право. Сами подумайте, могут ли физические лица и предприниматели надеяться на сохранность своих денег, потеряв баснословные вклады в процессе ликвидации? Разумеется, нет. Они пытаются забрать деньги, а банки этому всячески препятствуют. Просто отказаться вернуть деньги не получится, для этого нужно найти предлог. Вполне возможно, что письма с запретами Центробанка – это очередная сказка, придуманная банкирами», - сказал РадиоАзадлыг банковский эксперт Акрам Гасанов.

Эксперты подозревают банки в целенаправленном распространении недостоверной информации и умышленно неправильной трактовке закона «О безналичных расчетах», вступившего в силу с января текущего года. В частности, по этому закону банки и почтовые операторы должны удерживать упрощенный налог в размере 1% от суммы наличных, снятых со счетов юридических лиц и частных предпринимателей. Однако сами банки, а главное, Центральный банк злостно нарушают этот закон. «Сегодня все банки имеют корреспондентские счета в национальной валюте в Центробанке, и вот когда они снимают наличные, Центробанк должен удерживать процент, но не делает этого. Банки также имеют инвалютные корреспондентские инвалютные счета в других кредитных организациях и также снимают деньги без удержания налога. Таким образом, Центробанк и коммерческие банки нарушают Налоговый кодекс при полном попустительстве Министерства налогов», - утверждает эксперт.

Получается, что Центробанк, не имея на это прав и сам злостно нарушая налоговое законодательство, вдруг ограничивает перечисления со счетов через систему интернет-банкинга, чтобы другим неповадно было.

Взять и запретить переводы – значит, нарушить право собственника

Справедливости ради надо сказать, что опасения справедливы, потому что дистанционные денежные перечисления открывают возможности для уклонения от налога. Создается типичная проблемная ситуация: юридические лица и частные предприниматели должны платить упрощенный налог, обналичивая деньги со своих банковских счетов. Физические лица снимают деньги без всякого налога. В такой ситуации плательщики налога могут перечислить деньги на счет физического лица (неплательщика), чтобы снять их без финансовых потерь. Но «могут» и «нарушают» - не одно и то же. Само по себе такое дистанционное перечисление не преступление. В конце концов, деньги можно подарить (сумма подаренных денег до 1000 манат не облагаются налогом), перечисление может быть оплатой за услуги или выполненную работу. Взять и запретить переводы – значит, нарушить право собственника.

Другое дело - наладить контроль в этой сфере для эффективной борьбы с налоговыми нарушениями. Мы писали выше, что Палата надзора рекомендовала банкам сообщать о подозрительных операциях. Например, если периодически со счетов налогоплательщика перечисляются «подарочные» деньги на сумму 1000 манат сразу нескольким лицам – это повод для беспокойства. Банки должны сообщать о такого рода фактах в Палату и налоговое ведомство. Разовые перечисления, если получатель не снимает эти деньги со счета, такого повода не дают. И уж тем более нет смысла ограничивать денежные перечисления, если речь идет об оплате услуг и работы, ведь эти средства облагаются более высоким подоходным налогом.

Шаин Мамедов