Жить – дорого, умереть – еще дороже

Memento mori! Латинское напоминание о неизбежности смерти обретает дополнительный смысл на фоне статистики. В Азербайджане она такова: в 2016 году в мир иной отправилось 56,6 тыс. человек, что составляет 5,9 на каждого 1000 человек. На Баку пришлась значительная часть умерших.

Проводить в последний путь близкого человека тяжело не только в психологическим, но и финансовом плане, особенно в нынешних условиях. Инфляция, охватившая все сферы в Азербайджане, не обошли стороной и бизнес ритуальных услуг. Поэтому бюджет похоронных мероприятий значительно повысился и адекватен стоимости иномарки или небольшого домика в поселке Раманы. Те, у кого есть сбережения на подобные случаи, а также заранее купленные участки на кладбище, им переживать не стоит. Сложнее тем, у кого нет ни того, ни другого. Есть факты, когда родственники усопших вынуждены были влезать в долги, брать кредиты в банке.

Государство не может и не в состоянии вмешиваться в эту сферу, вводить нормативные акты, устанавливать цены

Однако другой реальностью является и то, что сфера ритуальных услуг является самой выгодной и быстроразвивающимся сегментом бизнеса. О доходности дела говорит тот факт, что Баку построены отдельные здания для поминок (чего раньше не было, строили рестораны и дома торжеств – авт), организована широкая сеть пунктов проката поминальных палаток и обслуживающего персонала. Примечательным моментом является то, что государство не может и не в состоянии вмешиваться в эту сферу, вводить нормативные акты, устанавливать цены. Тарифный совет не указ ни владельцам кладбищенской территории, ни могильщикам, ни священнослужителям.

Поэтому здесь правила игры диктуют организаторы похоронных услуг.

Но обо всем по порядку. Самой затратной частью скорбного мероприятия считается купля места на кладбище. Сегодня в Баку около 100 кладбищ, из которых 32 находятся в подчинении Треста гражданского обслуживания населения (ТГОН), остальные - районных муниципалитетов и исполнительных властей. Статус закрытых имеют только два кладбища. Один «Нагорная-1», что находится в Ясамальском районе, в начале ул Шарифзаде, другой - «8 км». В них погребение совершается только в семейных захоронениях при наличии места.

Спрос рождает предложение. Директора кладбищ взвинчивают цены до астрономической суммы. Более доступными в ценовом плане считаются Говсанинское кладбище

Престижными считаются Хырдаланское, Ахмедлинское кладбища, где можно увидеть даже мавзолеи. Здесь цены кусаются – от 1000 манатов и выше. Дело в том, что на погостах не хватает мест для погребения покойника. Спрос рождает предложение. Директора кладбищ взвинчивают цены до астрономической суммы. Более доступными в ценовом плане считаются Говсанинское кладбище.

Как отмечает главный инженер Треста гражданских услуг населению при исполнительной власти города Баку Сабир Гасанов, за место для погребения плата не требуется. Земля по закону выдается бесплатно. А вот остальные услуги платные - рытье могилы, погребение покойного, если же могила внутри будет выложена камнем, то цена возрастает. Похоронить одного человека стоит по прейскуранту — 63 маната для граждан и 79 манатов для иностранцев.

Прейскурант прейскурантом, но в самих кладбищах озвучивают совершенно другие цифры. Участок получше, с возможностью обустройства стоит дорого, место поотдаленнее – дешевле. Цены варьируются от 600 манатов до 1500 манатов.

Стоимость оформления могилы из украинского мрамора выросла до 3000 манатов. Можно заказать и итальянский мрамор. Конечно, цена будет вдвое дороже

Кроме покупки земли для погребения есть и другие расходы, без которых ни как не обойтись. Как показали наши опросы, за последние два года гонорар священнослужителя - муллы за один день траурного церемониала подскочил с 30 манатов до 50-100 манатов. Стоимость омовения в мечети тела покойника выросла с 35 до 100 манатов. Доставка тела покойного на кладбище на катафалке в зависимости от расстояния обходится от 70 до 300 манатов. За рытье могилы нужно заплатить более 200 манатов. Двукратно выросли цены и за надгробный памятник. Так, стоимость оформления могилы из украинского мрамора выросла до 3000 манатов. Можно заказать и итальянский мрамор. Конечно, цена будет вдвое дороже. Иранский и китайский аналог заметно дешевле. Плита из этого материала предлагается за 1000-1500 манатов.

Отдельная тема - расходы на траурную трапезу - эхсан - также возросли. Сегодня в Баку поминки по усопшему из экономических соображений ограничиваются «уч» и «гырх» (40 дней). Четверги, как дни поминания, как правило, справляются в доме, в узком кругу родственников. Однако и эти два мероприятия обходятся недешево: от 2 до 5 тысяч манатов в зависимости от требований клиента. Кто-то арендует палатку, более состоятельные - «эхсан» для гостей проводят в мечети «Тяза пир» Это еще одна статья главы Духовного управления мусульман Кавказа (ДУМК) шейх-ул-ислам Гаджи Аллахшукюра Пашазаде. Два года назад расходы на одного человека составляли всего 10-15 манатов, а теперь - 20-25 маната.

Таким образом, общий расход на поминки по умершему обходится более чем 9000–10 000 манатов. Не стоит надеяться дождаться хоть какого-то экономического обоснования справедливости подобных расходов. Не случайно кладбищенская отрасль во всем мире считается одной из самых прибыльных.

Абдулла Рагимов