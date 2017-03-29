Кризис азербайджанской политэмиграции

«1921 году внутри ВЧК вызревает идея будущих операций «Трест» и «Синдикат», позднее нанесших страшные удары по белой эмиграции»

(« ВЧК в ленинской России». Игорь Симбирцев)

В последние три года, а если точнее — со дня ареста в Баку журналиста Рауфа Миркадырова (апрель 2014 года), Азербайджан покинуло больше ста журналистов, политиков, активистов гражданского общества, и еще больше граждан страны, никогда не показывавших активной гражданской позиции. Люди под разными законными и незаконными предлогами уехали в Европу или страны Северной Америки и остались там, надеясь получить новое гражданство. Те, кто как отсидевший в следственном изоляторе МНБ 23 месяца Р.Миркадыров на законных основаниях получили право проживать в зарубежной стране, строят там новую жизнь, помогая демократам Азербайджана или полностью переключившись на решение своих проблем. Другие мечутся между государственными органами страны пребывания и посольством Азербайджана с единственной целью — лишь бы не возвращаться в Азербайджан, или продлить свое существование в богатом и спокойном государстве.

Группа наших соотечественников попала в сложное положение, оказавшись между политическими интересами Азербайджана и Европы, - сообщил бывший азербайджанский дипломат и один из руководителей организации азербайджанских политэмигрантов AND Ариф Мамедов.

«Группа проживающих во Франции азербайджанцев была привлечена на митинг поддержки И.Алиева во время визита последнего в Париж несколько дней назад, - пишет А.Мамедов, сопровождая сообщение снятой в Париже фотографией. - Причем, чтобы получить статус политэмигрантов (многие из них пока еще не получили) они месяцами и даже годами отбивают пороги миграционных служб Франции в попытке убедить их, что из-за диктатуры в стране им грозит смертельная опасность, что их в случае высылки сразу посадят в тюрьмы и т. д. Эти же люди теперь выходят на митинг поддержки Ильхама Алиева. Сейчас все они оказались в ужасном положении и мне по-человечески их даже немного жаль. Если Французская миграционная служба или полиция получит их фотографии, то в ближайшее время они смогут проводить такие митинги поддержки И. Алиева исключительно в Азербайджане. Несчастные сейчас не знают, что делать и клянутся, что их обманули и всучили не те плакаты», - пишет А.Мамедов.

«Насколько я знаю, часть из этих самых мигрантов причиной миграции указывают принадлежность Карабаха к Армении. Мол, они поддерживают армян и поэтому их безопасность на родине под угрозой, - делится мнением в facebook эмигрант Эльчин Расулов. - Вторая причина - это принятие азербайджанцами христианства, особенно католического. И опять же "ужасные фундаменталисты-мусульмане» в Азербайджане могут их за это убить. Третье - ради миграции они на Родине записываются в члены оппозиционных партий, а затем за деньги получают пакет документов о причастности к оппозиции.… и опять же вопросы безопасности. Да, уважаемая оппозиция нынче приносит доходы. Четвёртая причина - они выдают себя за представителей другой национальностей и рассказывают ужастики про то как, азербайджанские мусульмане-националисты притесняют их. Как видите никакой морали, - пишет Э.Расулов.

Среди действительных азербайджанских политэмигрантов зреет понимание необходимости как-то дистанцироваться от фальшивых «коллег-единомышленников».

“Таких негодяев надо сдать”, - считает эмигрант Мехман Гадимов.

«Точно. И тех, кто, сидя в эмиграции и выдавая себя за яростных оппозиционеров, продолжает быть ватником и озвучивать оды коррупционерам от власти. Например, Таги Ахмедову (бывший начальник Бакинского метрополитена – Ред.). С такими подонками в одном квадратном километре нельзя сидеть», - поддержал Гадимова эмигрант Ра Али.

Характерно, что для привлечения азербайджанских эмигрантов к публичным акциям поддержки визита президента И.Алиева в зарубежной стране тамошнее посольство Азербайджана прибегает к методам, апробированным при подтасовке выборов в Азербайджане. В диалоге между проживающим в Германии журналистом Мовсумом Гаджиевым и жителем Брюсселя Арифом Мамедовым выясняется, что азербайджанцы в Германии за участие в таких акциях получают от азербайджанского посольства по 50 евро. Во Франции платят примерно столько же.

«Кстати, часть участников той демонстрации приехала из Германии. Видать, ветераны», - уточнил А.Мамедов.

Энвер Меликов