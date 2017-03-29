Азербайджану «безвиз не светит»

Граждане соседней Грузии, имеющие биометрические паспорта, теперь смогут въезжать и находиться на территории стран-членов Евросоюза без виз в течение 90 дней. Грузия стала первой страной на Южном Кавказе, добившейся "безвиза" с Европой. Визы грузинам не понадобятся для посещения государств Шенгенской зоны и стран-кандидатов на присоединение к ней, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Однако получение визы грузинам по-прежнему необходимо для посещения Ирландии и Великобритании, а также в случаях долгосрочного пребывания в европейских странах для учебы или работы.

Что выиграла Грузия, и почему, выражаясь языком властей, “государство-лидер в регионе” - Азербайджан, не лидер в этом вопросе?

“Открытие границ, особенно с развитыми странами, конечно же большой плюс для страны”, - заявил РадиоАзадлыг политолог Хикмет Гаджизаде. “Безвизовый въезд означает приток инвестиций, европейский опыт в области государственного управления, новые туристы, развитые наука и образование. Грузия может получить от Европы большую финансовую и военную поддержку. Грузия сделала очень прогрессивный шаг, который можно только поприветствовать.

Что касается Азербайджана, то власти страны не хотят открытости. Они не пошли по этому пути, открыто заявили, что Европа им не нужна, Евросоюз не любит Азербайджан, завидует ему и интегрировать в Европу страна не собирается. Азербайджанские власти не склонны ни к Европе, ни к Москве. Они вообще не хотят никого. Они ловко устроились, деньги текут, никто их не трогает, всех посадили на место. Власти думают: “пусть арабы приезжают, тратят деньги, охотятся, нам этого достаточно”. Интегрироваться в Европу Азербайджан не собирается. Поэтому мы в таком состоянии и находимся”, - подчеркнул Х.Гаджизаде.

“Европа фактически открыла двери гражданам Грузии, и это положительно”, - заявил РадиоАзадлыг руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу. “Официальные переговоры об отмене визового режима велись с 2012 года и спустя 5 лет Тбилиси добился желаемого. Правда, отмена виз не означает, что граждане Грузии смогут работать в Европе. Это запрещено. Однако туристические и деловые поездки, обмен студентами упростился, кроме того – это шаг к членству в Евросоюзе. По крайней мере, если Грузии предоставлен безвизовый режим то это означает, что Брюссель может ускорить переговоры о полноправном членстве этой страны в ЕС.

Что касается Азербайджана, то факт отмены виз для соседей вызывает у наших граждан чувство белой зависти: грузины смогут спокойно выезжать в Европу, а мы должны стоять в очередях за визой. В этом году официальные лица Азербайджана ускорили переговоры с Евросоюзом и ожидается подписание Стратегического соглашения. Думаю, что если Азербайджан ускорит экономические и политические реформы, обе стороны выполнят условия, указанные в документе, через некоторое время граждане Азербайджана тоже смогут ездить в Европу без виз.

Азербайджанские власти больше стремятся к сотрудничеству с ЕС в энергетической сфере по проектам TAP, TANAP. Брюссель также заинтересован в этом, но ограничиваться только этим не намерен, он хочет, чтобы законы и условия жизни в нашей стране соответствовали европейским. Если Азербайджан ускорит политические и экономические реформы, приведет законодательство в соответствие с европейским, то двери в Европу откроются и для нас.

Жаль, но мы пока не подписали даже Ассоциативное соглашение с Европой. Нам был предложен другой документ, который пока не готов и подписание которого ожидается к концу года. Однако это тоже пока не точно”, - подчеркнул Э.Шахиноглу.

Айсель Салимова