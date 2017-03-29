«Будьте умными!» - напутствие осужденного блогера

Два дня подряд в Сабаильском районном суде Баку под председательством Айтен Алиевой проходил процесс на основании жалобы осужденного недавно блогера Мехмана Гусейнова. Он обвиняет Бакинскую прокуратуру, отвергнувшую заявление блогера о пытках, которым он подвергся в Насиминском управлении полиции. Прокуратура тогда отказала в возбуждении уголовного дела по иску Гусейнова, и он подал жалобу на действия прокуратуры.

В первый день заседания к зданию суда пришла лишь небольшая группа журналистов. За полчаса до начала слушаний блогера доставили в суд. Журналисты стали свидетелями вопиющего случая – начальник конвоя Пенитенциарной службы грубо толкнул солдата, не по инструкции вышедшего из машины. Толчок сопровождался словами: “Я же тебе говорил, как нужно выходить. Если бы я не сказал, то мне было бы не обидно”.

Через несколько минут вывели Мехмана и поспешно завели в здание суда, однако блогер успел приветствовать собравшихся журналистов. Заседание проходило в закрытом режиме.

Как заявил РадиоАзадлыг адвокат Эльчин Садыгов, стороне защиты и суду не были предоставлены материалы о решении прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела, поэтому адвокаты обратились к суду с ходатайством о предоставлении данных материалов. Суд удовлетворил ходатайство и дал прокуратуре время до 28 марта, чтобы она представила материалы.

Однако суд оставил без рассмотрения другие ходатайства защиты – допрос дополнительных свидетелей, просмотр видеозаписей с камер в Управлении полиции Насиминского района и о медицинском осмотре Мехмана.

После окончания суда конвой пытался помешать журналистам общаться с Мехманом Гусейновым, однако он нашел возможность передать привет друзьям. После этого конвой буквально напал на журналистов. На это сразу же отреагировал блоггер: “не трогайте их”, - пытался защитить коллег осужденный.

На процесс, назначенный на 28 марта, блогера доставили вовремя. Несмотря на непогоду, возле суда собрались журналисты и активисты гражданского общества, однако увидеть Гусейнова удалось с трудом – вокруг него выстроилась живая цепь из сотрудников Пенитенциарной службы. Мехман даже не смог отреагировать на приветственные крики собравшихся.

Как и в прошлый раз суд проходил в закрытом режиме и продлился около 6 часов. Адвокаты вновь обратились к суду с теми же ходатайствами, однако судья их не удовлетворила. Также судья не удовлетворила ходатайство защиты об отводе суду.

Кроме того, Гусейнову и его адвокатам не дали возможности ознакомиться со 132 страницами уголовного дела, а судья пыталась помешать Мехману рассказать о пытках, однако ее попытки не увенчались успехом. По словам адвоката Э. Садыгова, судья не удовлетворила жалобу блогера. Оглашая решение, она зачитала только окончательную часть приговора, без его обоснования. По словам адвоката Фуада Агаева, такое решение суда не случайно, так как арест Мехмана основан на решении прокуратуры об отсутствии пыток в отношении блогера. Адвокаты заявили, что подадут апелляционную жалобу на решение суда.

Выходя , Гусейнов нашел возможность в присущем ему стиле пошутить с собравшимися возле суда людьми: “Будьте умными”, - выкрикнул он.

Айсель Салимова