Родина долгожителей?

Газета Новое Время опубликовала статью под заголовком "А существуют ли условия для долгой и счастливой жизни?"

В статье говорится, что 10 марта Милли Меджлис принял поправки к закону о трудовых пенсиях. В частности, был повышен пенсионный возраст. Основанием же депутатов служило то, что азербайджанские пенсионеры якобы стали дольше и лучше жить, и, соответственно, не хотят рано уходить на пенсию. Так или иначе вчера то же самое пытался доказать министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов. Но его заявления отнюдь не стыкуются с реальностью.

"В новом веке трудовая сфера подверглась большим изменениям. За последние 40 лет доля труда в ВВП развитых стран сократилась с 75% до 65%".

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты Салим Муслимов на конференции, посвященной итогам национального диалога на тему "Инициатива будущего труда".

Министр сказал, что за последние 25 лет международная миграция возросла более чем на 50% и в настоящее время охватывает 232 млн. человек: "В мире насчитывается 168 млн. работающих детей и 21 млн. человек, привлеченных к принудительному труду. Ежегодно в мире от производственных травм и болезней, вызванных условиями труда, умирают 2,3 млн. человек".

"С 1990 по 2016 годы в Азербайджане численность населения в возрасте 65 лет и старше увеличилась на 67,3%. Сокращение численности населения за эти годы в возрастной группе от 14 лет сократилась на 8,3%, увеличение численности населения в возрасте 65 лет и старше на 67,3%, увеличение удельного веса этого слоя населения с 4,8% до 6,2% показывает тенденцию старения населения. Ожидается, что к 2050 году численность населения в Азербайджане возрастет по сравнению с 2015 годом в 1,4 раза. Сохранение в стране сегодняшней тенденции роста в общей структуре населения возрастной группы 65 лет и старше, увеличение удельного веса этой группы населения с 6,2% в 2015 году до 22% к 2050 году обусловит увеличение коэффициента демографической нагрузки в будущем до 63 лет и создаст необходимость внесения изменений, отвечающих новым требованиям в системе труда, занятости, социального обеспечения, особенно в системе пособий", - сказал С.Муслимов.

Откуда министр берет такую статистку, непонятно. Но, как бы там ни было, С.Муслимов подобным заявлением пытается уверить, что жизнь людей пенсионного возраста стала лучше, а потому они и живут дольше.

С другой стороны, тем самым он в очередной раз пытается оправдать принятые изменения к вышеупомянутому закону о пенсиях. Но, сколько бы радужного ни говорил министр о жизни пенсионеров, от этого их жизнь лучше не становится. Чем апеллировать неизвестно откуда взятыми цифрами, министру следовало бы реально позаботиться о социальной защите людей пожилого возраста. В частности, пересмотреть в сторону повышения нищенские пенсии. Ведь как раз от этой суммы напрямую зависят как уровень жизни населения, так и ее продолжительность.

Все болезни, как, впрочем, и смерть, очень «помолодели». Об этом известно всем, кроме, пожалуй, Салима Муслимова. В противном случае министр не делал бы столь поспешных выводов. Впрочем, подобные высказывания, которые иначе, чем издевательством, не назовешь, делают и другие высокопоставленные чиновники, включая и представителей депутатского корпуса.

Так, недавно депутат Хады Раджабли, курирующий социальную сферу в парламенте, не без сарказма заявил, дескать к ним обращаются многие пенсионеры с просьбой не отправлять их так рано на пенсию. Мол, поэтому и нужно было повышать пенсионный возраст. Но очевидно, что большинство пожилых людей не хотят выходить на пенсию именно потому, что на нынешнюю пенсию они будут не жить, а выживать. То есть, если даже возраст уже пенсионный и здоровье уже не то, тем не менее никто не хочет терять работу.

В отличие от людей пенсионного возраста из развитых стран Европы, азербайджанские пенсионеры не могут себе позволить без страха за свое будущее спокойно уйти на заслуженный отдых. А виной тому отсутствие социальной защищенности.

Создание условий для достойной жизни граждан преклонного возраста – вот чем должно заниматься Министерство труда, как и депутаты, которые курируют социальный блок в законодательном органе Азербайджана. Ведь для себя высокопоставленные сановники, министры, депутаты, олигархи от власти такую жизнь создали давно. Они несколько раз в год ездят на отдых за границу, туда же отправляются на лечение. К тому же у каждого из них за бугром не одна единица недвижимости. Что им до проблем среднестатистического азербайджанца, который испытывает трудности даже в том, чтобы нормально накрыть стол на Новруз байрам?

Нынешние праздничные дни продемонстрировали это воочию. Цены росли, как на дрожжах, не позволяя в полной мере закупать все необходимое. И неудивительно, что самыми социально незащищенными в эти дни были наши пенсионеры. А по словам С.Муслимова, эти люди стали жить «лучше и дольше».

Численность людей в возрасте 65 лет и старше в принципе не могла увеличиться при нынешней нищете. Разве десятки суицидов в день, причиной которых является социальная незащищенность, не доказательство вышеупомянутого? Безработица, смехотворные зарплаты, мизерные пенсии и социальные пособия, ценовой беспредел, в том числе на рынке лекарств, – неужели это и есть условия для «долгой и счастливой» жизни? Нельзя все мерить своим аршином. Этим демографию уж точно не улучшить.