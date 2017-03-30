Адвокат: «Органы Расима Алиева умышлено повредили после его смерти»

В Бакинском Апелляционном суде состоялось очередное заседание по рассмотрению жалобы Эльшана Исмайлова, Самира Мустафаева, Кянана Мадатова, Джамала Мамедова и Арифа Алиева, признанных Бакинским Судом по тяжким преступлениям виновными в резонансном убийстве журналиста Расима Алиева. Большую часть аудитории зала составляли друзья и родные подсудимых.

Избивавшие журналиста утверждают, что в его смерти виноваты врачи. Суд под председательством Гадима Бабаева начался с предоставления потерпевшей стороне ходатайств адвокатов обвиняемых – о привлечении к судебному следствию врачей Клинического центра N1, вызове в суд дополнительных свидетелей и предоставлении суду рентгеновских снимков внутренних органов Расима Алиева. Адвокат потерпевшей стороны Фариз Намазлы заявил, что согласен с ходатайствами, и особенно остановился на допросе свидетелей и рентгеновских снимках: “Считаю, что ходатайства должны быть удовлетворены”.

"Я говорю не о заключении экспертов, а о рентгеновских снимках. Расиму Алиеву не делали операцию. Кто-то вошел и сломал ему ребра, разорвал селезенку уже после смерти"

Затем суд предоставил слово адвокату четырех обвиняемых - Шамсаддину Гулиеву: “Если суду предоставят рентгеновские снимки, то врачи обязательно будут привлечены к ответственности. Именно в этих снимках суть уголовного дела. Эксперты ничего не написали о рентгеновских снимках в своем заключении потому, что на них видно отсутствие переломов ребер Алиева”. После этих слов прокурор, основываясь на письме Министерства здравоохранения и заключении экспертизы, просил суд не удовлетворять ходатайства. Адвокат Гулиев вновь взял слово: “Я говорю не о заключении экспертов, а о рентгеновских снимках. Расиму Алиеву не делали операцию. Кто-то вошел и сломал ему ребра, разорвал селезенку уже после смерти. Почему нет рентгеновских снимков? Пусть предоставят нам запись видеокамер из реанимации”.

Суд, посовещавшись на месте, не удовлетворил ходатайства. Это послужило причиной резкого недовольства подсудимых. Самир Мустафаев закричал с места: “Ни одно наше ходатайство не удовлетворяют. Всегда так…”. Его поддержал Джамал Мамедов: “Почему вместо врачей в качестве свидетелей в суд приводят каждого встречного? Есть запись с видеокамер. Только слепой не видит, что в тот день происходило!”.

Судья прервал подсудимых и предоставил слово адвокату потерпевшей стороны. Намазлы заявил, что приговор незаконен и просил судей вернуть дело в суд первой инстанции.

"Они избили Расима под камерами наблюдения. Все знают, что сейчас даже в самом маленьком магазине есть камера. Как они решились на такое?"

Затем слово было предоставлено матери Расима Алиева: “По словам подсудимых, только врачи виновны в смерти Расима. Они говорят, что от таких ударов человек не умирает. Я говорила с врачом, которая делала УЗИ Расиму. Она сетовала, что не может понять, почему врач Бабек Зейналов не оказал моему сыну помощь, ведь у него был закрытый пневмоторакс. У Расима была травмирована голова, не слышало ухо после удара, нанесенного Эльшаном Исмайловым. И после этого Эльшан смеет говорить, что травм не было. Этот человек не в первый раз совершает подобное. Ранее он ударил ножом человека и это сошло ему с рук. Они - о организованная бандитская группировка, в которую входит и Джавид Гусейнов (футболист, из-за спора с которым Расим был избит и скончался – Ред.). Они избили Расима под камерами наблюдения. Все знают, что сейчас даже в самом маленьком магазине есть камера. Как они решились на такое? Их действия подтверждают слова Расима о невоспитанности Джавида Гусейнова и подсудимых. Я свидетель многократных звонков Джавида и Эльшана Расиму. Он согласился встретиться с Эльшаном только после разговора с Джавидом. Моего сына обманным путем выманили из дома и избили. Да, вина врачей есть. Расима два часа держали в коридоре до нашего прихода, не оказали помощь. Он спорил с Бабеком, говорил “почему вы не размещаете меня в больнице?”. Что касается подсудимых – они самые опасные для общества люди. Горбатого могила исправит. Они выйдут и будут повторять то же самое. Кянан, ты знал, куда и зачем идешь. Не говори, что не виновен. Как вы могли впятером напасть на одного? Это не по-мужски и не по-человечески. Я хочу, чтобы приговор в отношении подсудимых остался в силе и врачи были привлечены к ответственности”.

В это время с места опять выкрикнул Самир Мустафаев: “Что конкретно от меня вы хотите? Я молчу и жду, когда появится хоть один совестливый человек, который расскажет мне о моей “вине”. Можете больше не привозить меня на суд!”.

Судья прервал Мустафаева и передал слово адвокату Намазлы, который вновь заявил о необходимости возврата дела в суд первой инстанции: “Приговор в отношении подсудимых должен быть изменен. Абсурдно одну часть дела отправлять на доследование, а другую оставлять без изменений”.

Слово вновь было предоставлено Шамсаддину Гулиеву: “Если на снимках действительно видны травмы, указанные в заключение экспертизы, то почему тогда Расима не обследовали и не лечили? Он без перерыва давал интервью журналистам. Это невозможно с подобными травмами. Самир вообще не виновен. Прошу оправдать его. Я просмотрел каждую секунду видеозаписи с камер наблюдения и считал количество ударов, нанесенных Расиму Алиеву. Эльшан, Ариф и Джамал били, а Самир – нет. Врачи виновны, без всякого сомнения. Что, нужно было дождаться, пока Расим вырвет кровью? Почему не оказывали помощь?”.

Затем суд предоставил слово адвокату Расулу Юсифбейли, который попросил время для подготовки речи. Суд удовлетворил его просьбу и назначил процесс на 12 марта.

Журналист Расим Алиев был избит в Баку 8 августа 2015 года, и на следующий день скончался в больнице. Фигурантами уголовного дела стали шесть человек, в том числе футболист Джавид Гусейнов. 1 апреля 2016 года суд в Баку приговорил пятерых подсудимых по делу об убийстве Алиева к лишению свободы на срок от 9 до 13 лет. В отношении Гусейнова дело было выделено в отдельное производство. Футболист вину не признал. 31 мая 2016 года он был приговорен к 4 годам колонии по обвинению в недонесении о преступлении, но 12 октября апелляционный суд сократил этот срок до 1 года и 2 месяцев, и Гусейнов вышел на свободу.

Айсель Салимова