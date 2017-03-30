Тофик Зульфугаров разработал политическую концепцию ответного удара азербайджанских ВС

Хочешь мира - готовься к войне.

Si vis pacem, para bellum

С приближением 2 апреля – годовщины начала активных боевых действий в Карабахе, когда за три дня боев в 2017 году азербайджанские вооруженные силы освободили до 2 тысяч гектар оккупированной в 1992-93 годах земли, в Ереване усилилась антиазербайджанская риторика. Отставной генерал Аркадий Тер-Тадевосян указал даже армянскому командованию 12 целей на азербайджанской территории, которые необходимо уничтожить ракетными ударами. «У меня есть карта, на которой обозначены 12 пунктов, где люди не проживают, но там расположены важные инженерные инфраструктуры, если ударить по этим местам, можно нанести значительный урон. Это электростанции, газопроводы, нефтепроводы. Это и Мингечаурское водохранилище, две мощные электростанции, которые обслуживают порядка 40% населения Азербайджана, находящиеся близ Баку нефтяные объекты. Если нанести по ним удар, а не по Баку, то люди не погибнут, зато можно уничтожить стратегические объекты, что может отрезвить их. Мы не вправе допустить второго наступления и новых апрельских событий », - пишет он.

В Баку же ограничиваются дежурными фразами о неминуемости ответного удара со стороны азербайджанских ВС, разрушительная сила которых будет намного сильнее итогов армянской атаки.

Бывший министр иностранных дел Азербайджана и экс-посол в Латвии и Эстонии Тофик Зульфугаров считает подобные ответы недостаточными, и даже вводящими общества двух стран в заблуждение. Он считает, что столь беспрецедентно агрессивная риторика армян прямо связана с назначенными на 2 апреля парламентскими выборами в Армении. Но, «в контексте выборов или вне их я думаю, что существует одна очень важная составляющая позиции Азербайджана в урегулировании конфликта, которая до сегодняшнего дня не получила освещения... Сегодня, когда средства массовой информации полны комментариями различных политиков и экспертов о возможности возобновления войны, то остается открытым вопрос - что же Азербайджан будет делать в этом случае? Как далеко пойдет в военном решении проблемы и где остановится армянская армия?», - пишет он в Facebook.

Т. Зульфугаров считает, что азербайджанская позиция по урегулированию лишена военно-дипломатической составляющей. «Конечно, речь не идет о планируемых оборонными структурами планах возможных военных действий, направления ударов, задействования сил, средств и так далее. Это совершенно другая сфера. Но военно-политическая составляющая будущей тактики Азербайджана в случае возобновления военных действий, мне кажется, очень актуальна и необходима для того, чтобы лишить наших оппонентов возможности для пропагандистских спекуляций».



Что имеет в виду азербайджанский дипломат? Отвечая на вопрос РадиоАзадлыг, Т.Зульфугаров сказал:

- Так уж сложилось, что с армянской стороны линии соприкосновения можно выделить 3 составляющие, которые различаются друг от друга и в отношении которых могут и должны предприниматься военно-политические действия различного характера.

1. Оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха, как и бывшие азербайджано-населенные районы Нагорного Карабаха, имеют совершенно особенный статус восприятия посредниками и международным сообществом. В будущих возможных военных действиях эти территории в случае освобождения будут признаваться, как законная военная цель азербайджанской стороны. Попытки армянской стороны «деморализовать» оборону этих оккупированных территорий обречены на провал. Это означает, что ни страны ОДКБ, ни Россия не признают армянскую сторону в качестве жертвы в случае утери армянской стороной этих территорий.

2. Вторая группа территорий – это армяно-населенные районы Нагорного Карабаха. Если эти территории станут местом военных операций, то следует признать, что в этом случае степень «морализации» у армянской стороны будет более высокой, хотя эта территория всеми признается, как часть территорий Азербайджана. В этом случае мы должны понимать, что это территории, которые должны были стать предметом Минской Конференции и поэтому традиционное использование армянской стороной «образа жертвы» будет тиражироваться средствами массовой информации многих стран, следовательно, уровень критики в адрес Азербайджана будет намного выше.

3. Территория Республики Армения – это территория соседнего государства и поэтому неспровоцированные действия Азербайджана в отношении территорий Армении, могут стать предметом обсуждения, как в рамках ОДКБ, так и в рамках параметров союзнических отношений Армении и России. Для полноты картины, можно упомянуть активную критику этих действий Азербайджана в мировых СМИ, инициированную армянской диаспорой.

Поэтому с учетом вышесказанного конкретизация военно-политической составляющей позиции Азербайджана в случае возобновления военных действий, представляется крайне актуальной и может стать важным упреждающим шагом в пропагандистской войне.

Азербайджанское руководство должно открыто заявить о политических и военных намерениях по каждой группе территорий, на которые могут распространиться ответные военные действия ВС Азербайджана.

- В какой форме должно быть подготовлено и раскрыто мировой общественности послание руководства Азербайджана, вынужденного ответить на армянские военные действия?

- Можно рассмотреть различные вариации, начиная от военно-политической директивы Главнокомандующего вооруженных сил Азербайджана до специальной части концепции безопасности Азербайджана. Данный документ должен быть публичным, направлен в качестве официальной позиции странам – членам ОДКБ, странам-сопредседателям и странам - участникам Минской Группы, ввиду военного характера документа- странам- членам НАТО, ОБСЕ и конечно в ООН потому что ответные действия Азербайджана будут регламентироваться положением Устава ООН.

Сам текст документа, (это может быть директива Главнокомандующего), должен содержать конкретные пункты, определяющие действие вооруженных сил Азербайджанской Республики по следующим принципам:

Необходимо определить, какими должны быть ответные действия вооруженных сил Азербайджана в случае нанесения противником ударов на глубину нашей территории более 1-2 км. Очевидно, что в таком случае ответные наступательные действия Азербайджана по подавлению огневых точек на территориях, указанных в вышеприведенном пункте 1.

Другой ответ азербайджанских ВС должен быть в случае удара армянской стороны по населенным пунктам на глубине территории Азербайджана 5-10 км.

Наконец, совершенна иная картина ответных военных действий азербайджанских ВС должен быть в случае нанесения ударов армянской стороной с территории Республики Армения по населенным пунктам объектам жизнеобеспечения Азербайджана и Нахчеванской АР. В таком случае, очевидно, цели удара азербайджанской армии могут переместится на территорию собственно Армянской Республики.

Главная задача азербайджанской армии – это подавление огневых точек противника, угрожающих жизни и безопасности мирного населения Азербайджана. Причем ответные удары будут асcиметричными и упреждающими с учетом безопасности мирного населения также с армянской стороны.

Вышеуказанные тезисы являются черновыми наработками, и я думаю, что если состоится конструктивное обсуждение этой идеи, то юристами и военными могут быть даны ценные предложения по этой теме, - завершил мысль Т.Зульфугаров.

Энвер Меликов