Куда вложить деньги в сложное время?

На фоне падения курса маната многих азербайджанцев волнует вопрос – куда вложить деньги? Все понимают, что держать национальную валюту под матрацем – это самый гиблый вариант. Немногим ранее население массово переводило манаты в доллары, однако стабилизация курса маната изменила ситуацию. Получить банковские дивиденды от роста американской валюты не удастся. Доверить сбережения банкам граждане не решаются, поскольку потеряли доверие к местной кредитно-финансовой системе. Традиционным направлением вложений остается скупка недвижимости, но насколько это прибыльно при сегодняшней ценовой стагнации?

«Несмотря на некоторый спад, рынок недвижимости остается сегодня наиболее привлекательной сферой, куда люди могут вложить оставшиеся на руках после банкротства банков деньги, и не беспокоиться о дальнейшей судьбе вложений, - сказал читателям РадиоАзадлыг эксперт рынка недвижимости, исполнительный директор Ассоциации риэлторов Азербайджана (АСА) Эльнур Азадов. Ведь, несмотря на некоторое падение цен, имевшее место в разгар девальвации, недвижимость – жилая, коммерческая или земельные участки под строительство, не может обесцениться.

В последнее время в Азербайджане наблюдалось некоторое падение цен в сегменте земельных участков и жилых домов, однако значительного удешевления не будет. «Отдавать за бесценок недвижимость никто не станет. В долларах стоимость ее стабилизировалась и перестала расти, а цена в национальной валюте стремится поспеть за курсом маната к американской валюте. На этом рынке складываются благоприятные условия для вложений. Советую не опасаться таких покупок, поскольку даже малейшее улучшение экономической ситуации обязательно приведет к росту цены недвижимости. И если даже нет перспективы заработать в ближайшее время, такая возможность обязательно появится в будущем. Вкладывая в недвижимость, граждане ничего не теряют, а будущее такого вложения гарантировано», - уверен Азадов.

Что касается цен на жилье, в среднем цена квадратного метра в долларах не изменилась. «На вторичном рынке цена квадратного метра остается на среднем уровне 1000 манат, на первичном рынке 1200 – 1500 манат, в зданиях классом выше – 1700-1800 манат, - сообщил эксперт консалтинговой компании Value and Sources Рашад Алиев. Кроме этого, в перспективе с развитием туризма и соответствующей инфраструктуры спрос на местную недвижимость будет увеличиваться. Скупать дома в Азербайджане станут даже иностранцы. Развитие туризма всегда увеличит число покупателей в сегменте недвижимости».

«Часто приезжающие к нам иностранные граждане заинтересуются покупкой недвижимости, но основными покупателями будут наши соотечественники, проживающие за рубежом. С ростом экономики появится спрос со стороны других покупателей с целью инвестиций или личного пользования. Кстати, за последние два – три года порядок налогообложения операций с недвижимостью претерпел существенные позитивные изменения. Существующее налоговое законодательство делает нашу недвижимость весьма привлекательной для вложений, но этого еще не достаточно. Как правило, инвестировать предпочитают в объекты, которые не обесцениваются, а потому стабилизация рынка повысит интерес к покупке недвижимости», - считает Алиев.

Возвращаясь к банкам напомним, что после банкротства банков их клиентам вернули почти все застрахованные вложения (судьба незастрахованных вкладов незаконно скрывается). Вложенные средства по линии Азербайджанского фонда страхования вкладов отдавали в долларах и национальной валюте. Куда вложить и что делать с полученными деньгами – этот вопрос каждый решает для себя сам.

«Я с трудом получил из Bank Standard 20 тыс манат. Доверить деньги банкам снова не решился и купил земельный участок», - сказал бывший вкладчик Эльдар Ахмедов. Привлекательность банковских вкладов упала «ниже плинтуса» в результате огромных потерь незастрахованных вкладчиков, поскольку Фонд страхования гарантирует лишь 32% их общего объема. После решения Центробанка понизить застрахованную депозитную ставку по долларовым вкладам желающих вложить средства в банки стало еще меньше. Это решение не обосновано ни юридически, ни экономически. Прежде всего потому, что при одинаковой процентной ставке по застрахованным депозитам вкладчики не заинтересованы в выборе банка, считают банковские эксперты.

Напомним, что верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет 3%. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 %.

Шаин Мамедов