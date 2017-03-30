Мехман Гусейнов: «Мне все равно - отпустите меня или нет»

В Бакинском Апелляционном суде состоялся громкий процесс по делу блогера Мехмана Гусейнова, приговоренного Сураханским районным судом к двум годам лишения свободы за его заявления о пытках в полиции.

Задолго до начала процесса к зданию суда начали стекаться общественные деятели, активисты, политики, журналисты, представители дипмиссий и простые граждане. Они пытались войти в суд, а сотрудники полиции еле сдерживали напор людей, с трудом закрыв дверь.

Вначале адвокат Эльчин Садыгов сообщил собравшимся, что процесс пройдет в большом зале без стеклянного аквариума, где держат подсудимых. Однако людей, проверив металлоискателем и отобрав личные вещи, пропустили в маленький зал с аквариумом, в котором проводятcя почти все политические процессы. В зале поместилась лишь половина желающих, остальные остались ждать на улице.

После того как прошедшие в зал люди расселись по местам, в зал ввели Мехмана Гусейнова, встреченного аплодисментами. Его посадили в аквариум. Собравшиеся пытались общаться с ним, но из-за звуконепроницаемого стекла общения не получилось.

В зал вошла судебная коллегия под председательством Вагифа Мурсагулова. Судья спросил о протесте составу суда. Мехман все слышал, но его снаружи слышно не было потому, что микрофон работал плохо. Мурсагулов объяснил блогеру его права, представил адвокатов – Эльчина Садыгова, Фуада Агаева и Шахлу Гумбатову и спросил, есть ли к ним претензии. Микрофон заработал, и Гусейнов ответил отрицательно.

Судья Мурсагулов предоставил слово Эльчину Садыгову и тот начал с ходатайства об аудиозаписи и видеосъемке процесса: “Процесс открытый. К тому же запись обеспечит достоверную передачу информации о том, что происходит на процессе”.

Затем слово было предоставлено адвокату Агаеву: “Есть указ президента об электронном суде. Указ был подписан 3 года назад и пора применять его на практике. В данном распоряжении предусмотрены аудио и видеозапись процесса. Кроме того, учитывая общественный интерес к данному процессу, прошу суд предоставить более вместительный зал. Многие пришедшие остались на улице”.

Шахла Гумбатова согласилась с ходатайствами коллег. Посовещавшись на месте, суд отклонил ходатайства.

Ходатайства адвокатов продолжились – блогера просили выпустить из аквариума, чтобы было проще совещаться с ним, подчеркнув, что содержание его там нарушает презумпцию невиновности. Суд не удовлетворил и это ходатайство.

Ходатайства вновь продолжились. Адвокаты просили вернуть дело в суд первой инстанции, сославшись на то, что стороне защиты до сих пор не предоставлено решение подготовительного заседания в Сураханском районном суде и многочисленные нарушения. Суд, посовещавшись на месте, отклонил ходатайство, что вызвало недовольство Эльчина Садыгова: “Выражаю протест решению суда и прошу занести это в протокол. Совещание по этому вопросу должно было проходить закрыто, а не на месте. Кроме того, у меня есть еще одно ходатайство. Сураханский районный суд, очевидно, не приговорил Мехмана Гусейнова к 3 годам лишения свободы только потому, что Мехман приходил на суд вовремя. Суд вынес решение об аресте и не обосновал его. Мера пресечения при данном преступлении не предусматривает обязательного ареста. Мехман не уклонялся от процесса. Прошу заменить избранную в отношении него меру пресечения на домашний арест или освобождение под залог. Кроме того, прошу суд провести частичное расследование по делу, пригласить за наш счет дополнительных свидетелей. Допрос дополнительных свидетелей покажет, что до задержания у Мехмана не было проблем со здоровьем. Сюда его тоже приводит конвой, но проблем со здоровьем у него не возникает. Потому, что ему на голову не надевают мешок, не бьют, не применяют электрошок. Также прошу допросить истца в особом обвинительном порядке Мусу Мусаева и обеспечить его принудительный привод. В случае отказа явиться в суд, вынести решение о предоставлении съемок с камер наблюдения в Управлении полиции Насиминского района и протоколов об административном нарушении и задержании, назначить экспертизу, чтобы определить принадлежность подписи на протоколе Мехману Гусейнову”.

Фуад Агаев также выступил с ходатайством вынести решение о предоставлении записи видеорегистратора с машин патрульно-постовой службы, участвовавших в задержании Гусейнова: “Но все мы прекрасно знаем, что машин ППС там не было. В задержании участвовали люди в гражданском и нештатные машины”.

Шахла Гумбатова также попросила записи с видеокамер наблюдения: “Как вчера в Сабаильском суде сказал сам Мехман, почему при краже обычной курицы съемка с камер всегда есть, а тут ее нет?”.

Представитель полицейского офицера, истца Мусы Мусаева просил суд не удовлетворять ходатайства. Блогер поддержал ходатайства: “Все, что говорят мои адвокаты - верно. Если вы меня отпустите, будет хорошо. Если нет, то мне все равно”.

Суд ушел на совещание, во время которого конвой пытался не допустить общения Мехмана с присутствующими в зале суда, даже жестами. Вернувшись, судья объявил решение об отклонении всех ходатайств и назначил следующий процесс на 10 апреля.

Айсель Салимова