Демократы призывают расследовать возможные сделки Трампа с Азербайджаном

Группа высокопоставленных сенаторов от Демократической партии обратилась в министерство финансов и прокуратуру с требованием провести расследование возможных сделок президента США Дональда Трампа в Азербайджане. Конгрессмены полагают, что эта деловая активность может нарушать санкции США против Ирана.

Как заявляют члены сената, их обеспокоенность вызвана статьей в журнале New Yorker “Худшая сделка Трампа”, в которой говорится о контактах его компании с азербайджанским министром транспорта и олигархом Зией Маммадовым.

Последний, как предполагается, поддерживает связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана, на который наложены американские санкции за поддержку терроризма.

Сенаторы отмечают, что компания Трампа отказалась от договора на строительство небоскреба в Баку. Тем не менее, по их мнению, “остаются открытыми серьезные вопросы о потенциальной уголовной ответственности конгломерата Trump Organization”.

Трамп, в отличие от других президентов и кандидатов на эту должность с 1970-х годов, отказался приостанавливать свою коммерческую активность или передавать дела. Он также не стал раскрывать свою налоговую информацию.