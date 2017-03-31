99 годовщина трагедии 31 марта
Бесчинства в Баку продолжались с 30 марта по 2 апреля
31 марта 1918 года в Баку под руководством большевистского руководства Бакинской коммуны была учинена кровавая расправа над безоружным мирным населением - погибло почти 12 тысяч горожан.
Азербайджанские кварталы обстреливались с крыш зданий и с моря корабельной артиллерией.
Бесчинства в Баку продолжались с 30 марта по 2 апреля. За это время в Баку и прилегающих населенных пунктах было убито около 50 тысяч человек, уничтожены мечети, школы, памятники архитектуры.
Избиение мирного населения продолжилось в Шамахинском, Губинском уездах и других регионах Азербайджана. Безопасность населения была восстановлена только 15 сентября после прихода Кавказской Исламской армии.
В 1919 году парламент Азербайджана принял решение отмечать 31 марта как День геноцида азербайджанцев. В советское время эта дата не отмечалась.
В 1998 году президент Гейдар Алиев своим указом восстановил эту дату.
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