Режимам, озабоченным безграничностью информации, остается выключить электричество

Государствам с тоталитарным режимом правления свойственно ограничивать доступ – временно или навсегда, в неугодные им средства массовой информации. В Иране, России, Турции, Азербайджане и многих других странах правительства открыто или не признаваясь в этом, закрывают доступ к неугодным электронным СМИ, используя свой административный ресурс.

К подобным драконовским мерам прибегают также в демократических странах – так поступают в компаниях, чтобы сотрудники не посещали в рабочее время социальные сети или сайты конкурентов.

Но мысль, как известно, не остановить, а против любого лома всегда найдется свой прием. Азербайджанские читатели заблокированных сайтов meydan.tv, radioazadlyg.org, azadliq.org, azadliq.info и других обреченных на блокаду из-за своей политической направленности, могут беспрепятственно зайти на полюбившийся сайт, причем не оставляя в интернет пространстве свой след. Таких программ в интернете много, они легко загружаются и эффективно, причем многие бесплатно, работают.

Объясним, как это делается на примере очень простой программы browsec. Что нужно сделать? Набрать это слово в любой поисковой системе, выйти, таким образом, на эту программу, которую легко узнать по зелененькому глобусу. Инсталлируйте, то есть загрузите этот browsec в свой комъютер, и, нажав курсором (мышкой) на появившееся на вашем экране изображение глобуса, включите программу. Глобус из коричневого цвета перекрасится в зеленый. Значит, начал работать, раскрывая для вас заблокированный ресурс. При желании browsec можно выключать, окрашивая глобус в коричневый цвет, чтобы не тратить понапрасну время ожидания при открытии незаблокированных сайтов.

Также просты в использовании другие аналогичные программы. Если у пользователя установлен web-обозреватель Opera или Яндекс. Браузер, достаточно активировать режим «Turbo», и недоступные онлайн-ресурсы станут доступными. Программы Hola, Zenmate, Stealthy и Frigate, мгновенно обеспечивают беспрепятственное вхождение в любые сайты. Они автоматически меняют IP-адрес пользователя, тем самым искажая информацию о том, где он находится.

У товарища второй месяц стоит программа PRIVATIX. Одно движение и показывает, что читатель в Голландии . Обходит все блокировки.

Программы Stealthy и Frigate можно установить для Chrome и Firefox.

Еще один способ, как открыть заблокированный сайт Вконтакте, Facebook, YouTube или любой другой ресурс - это воспользоваться специальными сайтами-анонимайзерами - Hide My Ass, Hotspot Shield VPN, Securevpn, Hideme.ru. Достаточно вставить ссылку на страницу, где вам отказано в доступе, в соответствующее поле на сайт-анонимайзере, и в новой вкладке откроется страница, на которую вы так хотели попасть.

Браузер Tor использует уникальную технологию «луковой маршрутизации». Передаваемые им данные несколько раз шифруются и дешифруются. Это позволяет пользователю зайти на заблокированный сайт, не оставляя после себя никаких следов.

Виртуальная частная сеть («Virtual private network» или VPN) - также верный метод открыть сайт заблокированный провайдером.

Установив такую сеть, вы сможете беспрепятственно заходить на любой ресурс, скрывать своё местоположение.

Последний способ, который поможет открыть любой заблокированный сайт, пригодится особо осторожным пользователям. Им активно пользуются шпионы, «Репортёры без границ». Использовал его скандально известный Эдвард Сноуден для поиска фактов, обличающих высокопоставленных лиц.

Загрузив Tails, вы можете заходить на любые сайты, при этом вся информация о вашем пребывании в Сети будет удалена, как только вы закроете программу.

Со смартфонов и планшетов также можно обойти «бан». В Opera Mini и Яндекс.Браузере предусмотрен режим Turbo, работающий по тому же принципу, что и в ПК-версиях обозревателей,- информирует softobase.com/ru .

Радует, что стремительное развитие IT-технологий намного опережает фантазии режимов, озабоченных свободой интернет. Как быть им быть? Единственное, что им остается сделать, так это отключить электричество в стране.