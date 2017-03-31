Финты «английского флага» на Кавказе

Место ослабленной России быстро занимает Запад

Экономические связи России со странами Южного Кавказа прямо зависят от политических отношений с этими государствами. Чем теснее политическая зависимость Азербайджана и любой другой кавказской страны от России, тем больше РФ в этой стране зарабатывает. Причем место, «освободившееся Россией» сразу же занимает Европа.

Обратимся к статистическим данным. В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами ЕС составил 9,7 миллиарда долларов, или почти половину общего товарооборота Азербайджана. При этом в том же году российско-азербайджанский товарооборот составил 2,05 млрд долларов США – почти впятеро меньше. Столь существенный перевес в пользу Европы объясняется масштабными поставками в страны ЕС азербайджанского газа и нефтепродуктов, тогда как Азербайджан поставляет в Россию в основном овощи, покупает чаще строительные материалы, автомобили же азербайджанцы предпочитают все больше европейские и корейско-японские. Надо ли говорить, что когда Азербайджан был советской республикой, весь его товарооборот был завязан исключительно на России и других республиках СССР. А с 1992 года Азербайджан и Россию политически связывают только двусторонние соглашения и во многом формальное Содружество Независимых Государств (СНГ). Азербайджан не вступал в созданные Кремлем ЕвраЗЭС и военный блок ОДКБ.

Вторая южнокавказская страна – Грузия, прекратив дипломатические отношения с Москвой почти полностью прекратила экономические связи с Россией, ориентировав свою экономику на европейский рынок.

Третья страна региона – Армения, будучи частью созданного Россией экономического союза ЕвраЗЭС и ОДКБ, в 2016 году наторговала с РФ на 1 трл 34 млн долларов. За то же время товарооборот Армении с ЕС был меньше приблизительно на 100 млн.

Как видно, покидая Южный Кавказ, Россия уступает экономические позиции Западу. Не умея строить выгодные для южно-кавказских государств политико-экономические отношения, Москва навязывает кавказским государствам военный союз, тогда как Европа готова делиться с кавказцами привычным для европейцев обширным диапазоном политических свобод и гражданских прав всех, независимо от расы, пола и национальности.

ПОЯВЛЕНИЕ БРИТАНЦЕВ НА КАВКАЗЕ

Закономерность, предложенная к рассмотрению в предыдущей главе, продолжается третье столетие. Несведущим покажется невероятным, но историки знают, что во втором десятке прошлого столетия на Кавказе – Южном и даже Северном, гордо развевался британский флаг - Union Jack.

В бакинскую нефтяную отрасль в больших масштабах инвестировали капитал в 80-х годах XIX века французский капиталист Ротшильд, а в 90-х годах - английский банкир Губбард

Приход на Кавказ британских войск, даже в очень ограниченном контингенте, встречался частью местного населения с воодушевлением, как предвестник появления экономического развития, богатства и культуры. А первыми неформальными послами и пропагандистами английского присутствия были европейские бизнесмены, усилиями которых на Кавказе появились современные промышленные технологии. В Азербайджане и Грузии (Батум) европейский капитал представляли принявшие гражданство России шведские братья Нобель (с 1879 г), один из которых создал одноименный фонд, ежегодно награждающий ученых. В бакинскую нефтяную отрасль в больших масштабах инвестировали капитал в 80-х годах XIX века французский капиталист Ротшильд, а в 90-х годах - английский банкир Губбард.

Разумеется, Азербайджан привлекал европейцев исключительно нефтью – стремительно дорожающим в те годы общемировым энергетическим ресурсом. А Грузия интересовала как транзитный путь вывода азербайджанской нефти в Европу по Черному морю, мимо России. Об интересе европейского капитала к тогдашней Армении говорить не приходится.

“Одним из основных и достаточно драматических событий на международной арене во второй половине Х1Х – начале ХХ вв. было развернувшееся в этот период острое британо-российское геополитическое соперничество на Среднем Востоке и в Центральной Азии, в том числе и в Кавказско-Каспийском регионе. Уже начиная с 60-х гг. XIX в., после окончательного покорения Кавказа Россией британо-российское геополитическое противостояние начинает перемещаться в Центральную Азию, в Афганистан. Достигнутое осенью 1917 г. соглашение между Англией, США и Францией о разграничении их деятельности в деле оказания «помощи» России, предполагало не только широкое вмешательство во внутренние дела России, но и начало ее раздела на сферы влияния, - пишет Севиндж Юсиф-заде в монографии “Азербайджано-британские отношения в начале ХХ века”.

В наши дни могилы павших британских солдат можно посетить в маленьком специально для них устроенном кладбище в Нагорном парке Баку.

Интересы английского, и в целом европейского капитала защищали британские военные, прибывавшие на Кавказ из Персии, где они чувствовали себя как дома. Причем в поисках временных союзников для удовлетворения стратегических британских интересов англичане не брезговали ничем, умудряясь соратничать даже с русскими эсеро-меньшевиками (правительство Диктатуры Центрокаспия, Баку, июль-сентябрь 1918). На стороне Диктатуры Центрокаспия против азербайджанско-турецких войск сражался британский экспедиционный корпус генерала Лионеля Денстервиля. 14 сентября британцы и Центрокаспийцы отступили в Иран, оставив в Баку 125 трупов. В наши дни могилы павших британских солдат можно посетить в маленьком специально для них устроенном кладбище в Нагорном парке Баку. Кладбище охраняется нарядом полиции после того, как могилы были осквернены несколько лет тому назад азербайджанцами, считающими британских военнослужащих врагами независимости Республики.

17 ноября британцы вновь высадились в Баку в составе военной пехотно-морской группы «Норперфорс» во главе с генералом В.М. Томсоном, объявившим даже себя генерал-губернатором Баку. Британские военные силы взяли под полный контроль западный, восточный и южный берега Каспия, реквизировав российские суда. На Каспии англичане создали свою флотилию с базой в иранском городе Энзели, перебросив часть кораблей и гидросамолетов с Черного моря. Британцы в то время помогали армии Деникина, а размещались в мае 1919 в Тифлисе, Баку, Красноводске, Петровске, Шуше, Джульфе, Эривани, Карее, Батуми и Гаграх.

В Центральном государственном архиве Республики Северная Осетия-Алания хранится переписка генерала Томсона с главой Временного правительства Союза Горцев Северного Кавказа Тапе Чермоевым. 27 ноября 1918 г. генерал требовал от Чермоева незамедлительного выполнения его приказов, среди них о помощи деникинцам и объединении против большевиков, поддерживании коммуникаций в рабочем состоянии и изгнании из региона всех турок.

Как показывает переписка министра иностранных дел Горского правительства Айдара Баммата, отношение горцев к англичанам не было ни искренним, ни благодарным. До появления англичан горцы пытались опереться на немцев и турок. Они надеялись у них найти понимание своих геополитических интересов, им был важен выход к морю. К концу 1918 г. Баммат сделал заявление о двуличной политике Англии на Кавказе («Британское присутствие на Кавказе», М.О.Морозова)

Но в 1919 году Добровольческая армия Деникина была выдворена из Баку именно британскими военными. Каспийский флот был разоружен под прицелом английских минных катеров. Командированный из Ленкорани к Деникину полковник Ремишевский арестован при проезде через Баку, а два миллиона, которые он вез для краевой армии, были реквизированы, - вспоминал капитан В.А. Добрынин. Лучшие русские коммерческие пароходы на Каспии англичане реквизировали и оснастили орудиями. Новой английской эскадрой командовал командор сэр Даниэль Норрис. Палубная команда этих судов состояла из англичан, а машинная команда – из русских, служивших по контракту.

О появившихся в те годы кавказских государствах глава Британской миссии при Вооруженных силах Юга России (ВСЮР) генерал-лейтенант Чарльз Джеймс Бриггс говорил в Тифлисе, на собрании представителя грузинского правительства и Добровольческой армии (23 мая 1919 г): «малые государства слишком слабы, они должны не враждовать, а наоборот – соединяться; Вам, вероятно, видно, что отдельная финансовая система разорительна, также будет и во всем остальном». Англичане хотели появления единого мощного государства на Кавказе, против России и Турции, с неформальным подчинением Лондону. «…Такой маленький народ как Грузия не должен стремиться к самостоятельности, ибо маленькие государства страдают от коммерческих войн, и я думаю, что Вы готовите себе не особенно приятную старость», - говорил Бриггс несогласным с ним грузинам.

Кавказцы не объединились до сих пор. В 1919 году Лондон эвакуировал из Кавказа все свои вооруженные силы, а в 1920-21 годах на Кавказ пришла Красная Армия, вместе с ГПУ, НКВД и прочими карательными структурами, расстрелявшими местных пособников «мирового империализма».

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ АНГЛИЙСКОГО ФЛАГА

В годы СССР, разумеется, британскому флаге Union Jack на Кавказе зацепиться было негде. Но сразу с развалом СССР, когда Россия Ельцина «стояла на коленях» («вставание с колен», как известно, обеспечил Путин), британцы в составе объединенной Европы появились вновь, на этот раз с мощным финансовым и культурным капиталом. Солдаты тоже были, - об этом позже. Вновь особое внимание было уделено азербайджанской нефти.

Среди участников первого соглашения были американские Amoco, Unocal, Pennzoil, Exxon, McDermott, британские British Petroleum и Ramco, норвежская Statoil, российская Лукойл, турецкая TPAO, Delta Oil из Саудовской Аравии, İtochu из Японии

В 1992 году правительство Великобритании признало государственную независимость второй азербайджанской республики. В Баку появилось британское посольство. Время было тяжелое, президент Гейдар Алиев искал средства для финансирования государственного строительства и войны с Арменией, и конечно обратился к азербайджанской нефти. За годы советской эксплуатации сухопутные и каспийские нефтяные месторождения на малой глубине почти иссякли, а для разведки и добычи нефти с больших глубин Каспия у Азербайджанской Республики не было ни средств, ни технологии. Ельцинская Россия помочь не могла, и Баку направил взор на западноевропейские и американские нефтяные компании. 20 сентября 1994 года в Баку было заключено соглашение («Контракт века») о совместной добыче нефти из каспийских месторождений. В консорциум были приглашены две британские компании - BP и Ramco. Последняя впоследствии покинула проект, а British Petroleum работает до сих пор, создав дочернюю компанию "BP Azerbaijan". Среди участников первого соглашения были американские Amoco, Unocal, Pennzoil, Exxon, McDermott, британские British Petroleum и Ramco, норвежская Statoil, российская Лукойл, турецкая TPAO, Delta Oil из Саудовской Аравии, İtochu из Японии.

Интересно приглашение к проекту российской компании Лукойл, получившей возможность вложить в общий котел всего 10% долевого участия. Говорили, что российскую компанию пригласили исключительно из политических соображений, для политического баланса. Причем сами русские собственно в работах не участвовали, а в 2002 году Лукойл тихо ушла, продав свою долю в проекте за 1,375 млрд. долларов японской INPEX. Сейчас в Азербайджане вывеску Лукойл можно видеть только на 3-4 бензозаправках этой российской компании.

Расчет Г.Алиева на «контракт века» полностью оправдался: Азербайджан уже заработал 130 миллиарда «нефтедоларов», не считая гигантский политический капитал, столь необходимый стране в борьбе за возвращение Карабаха.

На сегодня британский консорциум BP остается крупнейшим западным участником азербайджанской экономики, хотя, конечно, с падением общего объема добываемой нефти и газа интересы этой компании в Азербайджане тоже уменьшились. В других сферах азербайджанской экономики британцы, также как другие европейские страны, не заметны. В настоящее время британское присутствие в Азербайджане есть почти только в гуманитарной сфере — активно работает Britich Council, неправительственная британская организация финансирующая проекты азербайджанских НПО в гражданском обществе. Британцы организуют и финансируют языковые курсы, обучают азербайджанцев бизнесу, спонсируют проекты в сфере культуры и образования. За время действия Britich Council свыше 200 азербайджанских журналистов обучались азам профессии у британского медиатренера, с посещением Лондона.

В этой ипостаси Britich Council явно опережает аналогичную российскую организацию, действующую при российском посольстве в Азербайджане - Российский информационно-культурный центр. РИКЦ представляет из себя место встреч немногочисленной компании живущих в Баку русскоязычных пенсионеров.

Если проследить этот процесс по годам, нетрудно убедиться, что постепенный уход европейцев из Азербайджана совпал с возвращением в Южно-кавказский регион России, но уже путинской. Краткий исторический экскурс показывает, что британский флаг Union Jack, как символ западноевропейского присутствия в Азербайджане и на Кавказе, появляется здесь только в периоды слабости России или ослабления ее интереса к региону.

***

История не раз доказывала, что кавказские народы могут легко забыть о многовековой исторической и культурной, этнической близости с Россией и быстро наладить тесные связи с Западом. Критерий один — практическая польза в финансовой, военной и политической сферах. Уход России из Грузии уже восполнен западными державами. Сосед Грузии - Армения ведет двойственную политику, на словах являясь участником пророссийских межгосударственных союзов, на деле же Армения идет к подписанию соглашения с Евросоюзом, в этой стране активно действуют американские военные, планирующие создать учебный центр, а в Ереване функционирует второе в мире по величине американское посольство с крупным разведцентром в его составе. Азербайджан, выстроив основные политико-экономические отношения с Западом, отказывается от участия в ЕвразЭС и ОДКБ, предлагая Евросоюзу заключить с ним специальное соглашение о стратегическом партнерстве, которое планируется подписать в ноябре 2017 года – к столетию Октябрьской революции и первому пришествию Union Jack в Азербайджан.