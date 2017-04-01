Горит торговый центр 'Бина'

В торговом центре, расположенном в Гарадагском районе города Баку 'Бина' начался пожар. Информация распространена МЧС Азербайджана.

В информации говорится, что на место происшествия привлечены техника и живая сила противопожарной службы министерства.

Отмечается, что предпринимаются все необходимые шаги для ликвидации пожара, дополнительная информация будет предоставлена общественности.

В торговом центре 'Бина' и раньше происходили пожары. Критики отмечают, что в одном из крупнейших торговых центров страны безопасность соблюдается не на должном уровне. При каждом пожаре предприниматели теряют миллионы манат. В интервью РадиоАзадлыг они отмечали, что не страховали свои товары