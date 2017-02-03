Чего ожидает молодежь от тех, кто на посту премьер-министра 21 год, а на посту главы МВД - 23 года? [видео]

20 лет назад покойный президент Гейдар Алиев дабы показать свою заботу о молодежи, объявил 2 февраля Днем Молодежи в Азербайджане.

Насколько нынешнее правительство Азербайджана заботиться о молодежи? Например, насколько широки полномочия молодежи в правительстве в вопросе принятии решений? Или какие изменения в госуправлении внесло бы участие молодежи в правительстве?

Нынешнее правительство и молодежь

Смотрите также:​ День молодежи

В социальных сетях осуждают тот факт, что правительство состоит из пожилых людей, в пример приводят 81-летнего Артура Расизаде, который сидит на посту премьер-министра 21 год, а также 68-летний Рамиль Усубов, который управляет МВД Азербайджана последние 23 года.

34 yaşlı Бахтияр Гаджиев является выпускником Школа управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском Университете.​ Он говорит, что большинство его бывших однокашников представлены в госуправлении. Он тоже хотел бы работать в правительстве, но у него есть условия:

“Там, где есть желания провести реформы и реализовать изменения, не должен быть никто из тех кадров. Это те люди, которые по 15-20 лет сидят на одном и том же посту, одни и те же проблемы озвучиваются гражданами тысячи раз, но та же команда остается в том же составе, значит, они и не думают ни о каких положительных изменениях. Если я увижу, что в команде происходят определенные изменения и старые кадры меняются на новые, которые способны внести изменения, тогда можно подумать об этом”.

Смотрите также:​ Артур Расизаде - самый старый премьер-министр

"Молодые могут работать с большим энтузиазмом"

Бахтияр Гаджиев говорит, что представление молодого поколения в правительстве имеет ряд преимуществ. Например, молодые люди могут представить новые идеи, новое отношение, работать с большим энтузиазмом.

Мы задали жителям Баку такой вопрос: Если правительство Азербайджана изобразить человеком, во сколько лет вы бы оценили его действия?

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов же говорит, что правительство создает условия для молодежи:

“Мы постоянно стараемся, чтобы молодежь собиралась вокруг нас. В Азербайджане действует более 300 НПО, связанные с молодежью. Многие проекты получают поддержку. Господин президент выдает активным молодым людям премии”.

Смотрите также:​ Отцовский опыт нынешнего президента [видео]