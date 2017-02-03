Чего ожидает молодежь от тех, кто на посту премьер-министра 21 год, а на посту главы МВД - 23 года? [видео]
20 лет назад покойный президент Гейдар Алиев дабы показать свою заботу о молодежи, объявил 2 февраля Днем Молодежи в Азербайджане.
Насколько нынешнее правительство Азербайджана заботиться о молодежи? Например, насколько широки полномочия молодежи в правительстве в вопросе принятии решений? Или какие изменения в госуправлении внесло бы участие молодежи в правительстве?
Нынешнее правительство и молодежь
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В социальных сетях осуждают тот факт, что правительство состоит из пожилых людей, в пример приводят 81-летнего Артура Расизаде, который сидит на посту премьер-министра 21 год, а также 68-летний Рамиль Усубов, который управляет МВД Азербайджана последние 23 года.
34 yaşlı Бахтияр Гаджиев является выпускником Школа управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском Университете. Он говорит, что большинство его бывших однокашников представлены в госуправлении. Он тоже хотел бы работать в правительстве, но у него есть условия:
“Там, где есть желания провести реформы и реализовать изменения, не должен быть никто из тех кадров. Это те люди, которые по 15-20 лет сидят на одном и том же посту, одни и те же проблемы озвучиваются гражданами тысячи раз, но та же команда остается в том же составе, значит, они и не думают ни о каких положительных изменениях. Если я увижу, что в команде происходят определенные изменения и старые кадры меняются на новые, которые способны внести изменения, тогда можно подумать об этом”.
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"Молодые могут работать с большим энтузиазмом"
Бахтияр Гаджиев говорит, что представление молодого поколения в правительстве имеет ряд преимуществ. Например, молодые люди могут представить новые идеи, новое отношение, работать с большим энтузиазмом.
Мы задали жителям Баку такой вопрос: Если правительство Азербайджана изобразить человеком, во сколько лет вы бы оценили его действия?
Министр молодежи и спорта Азад Рагимов же говорит, что правительство создает условия для молодежи:
“Мы постоянно стараемся, чтобы молодежь собиралась вокруг нас. В Азербайджане действует более 300 НПО, связанные с молодежью. Многие проекты получают поддержку. Господин президент выдает активным молодым людям премии”.
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