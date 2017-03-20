Азербайджан третий в Европе по лишениям свободы

По результатам исследований Университета Лозанны, проведенных для Совета Европы, Азербайджан на третьем месте в Европе по количеству заключенных на 100 тысяч человек.

По информации за 2015 год, число заключенных в Азербайджане составляет 24 тыс. 117 человек. Это означает, что на каждые 100 тысяч человек приходится 248,6 заключенных. В этом рейтинге первое место занимает Россия. Там на каждые 100 тысяч человек приходится 438 заключенных.

Если принять во внимание что население России составляет 144 млн, а Азербайджана – 10 млн. человек, то создается впечатление, что в Азербайджане число заключенных слишком высоко.

Находящаяся в этой таблице на втором месте Литва насчитывает 7901 заключенного. В этой стране на каждые 100 тысяч человек приходится 273,5 заключенных.

Грузия на четвертом месте, там число заключенных составляет 8772 человека. На каждые 100 тысяч человек приходится 235,2 заключенных.

В Армении на каждые 100 тысяч человек приходится 130 заключенных, страна находится на 22 месте.

Интересно, однако, что в Грузии и Азербайджане в большинстве уголовные дела касаются преступлений с наркотиками.

В Азербайджане по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, свободы лишены 5600, а в Грузии – 2700 человек.

Иными словами, 28% всех заключенных составляют «наркоманы».

По Армении пока такой статистики нет.

29% заключенных России – составляют осужденные за убийство, затем за наркотики.

В Азербайджане и Грузии вторая группа заключенных – это осужденные за кражу.

"Полицейские план выполняют"

В отчете отмечено и то, что в прошлом году в Грузии на 21, а в Азербайджане на 5% увеличились случаи лишения свободы. В Армении эта цифра в прошлом году снизилась на 2%.

В этом отчете была проанализирована ситуация в 45-ти из 52-х стран Совета Европы.

Согласно отчету, в 2015 году числу заключенных по всей Европе по сравнению с 2014 годом снизилось на 7%.

В начале марта председатель коллегии Верховного суда Шаин Юсифов обратил внимание на то, что большинство заключенных в Азербайджане осуждены по обвинению в наркопреступлениях. Он подверг критике МВД, отметив, что полицейские будто «план выполняют» в этой области.

Обвинение по наркотикам как основное в Азербайджане отмечают и международные правозащитные организации.