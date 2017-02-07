Игра в кошки-мышки: Баку чинит препоны Хадидже Исмаиловой

Известную журналистку-расследователя Азербайджана Хадиджу Исмаилову за годы ее работы притесняли и преследовали, ей запрещали покидать страну и распространяли в Интернете компрометирующие видео с ее участием. Кроме того, она провела 17 месяцев в тюрьме по политически мотивированным, по мнению ее сторонников, обвинениям.

Но то, что с ней приключилось 6 февраля, пока она выступала в качестве докладчика на видеоконференции, организованной Европейским парламентом в Брюсселе, — было совершенно новым для нее.

Журналиста Азербайджанской редакции Азаттыка Хадиджу Исмаилову пригласили выступить в качестве докладчика на слушаниях в Брюсселе о ситуации с правами человека в Азербайджане. Но так как ей запрещено выезжать из страны, на связь она должна была выйти по видео-конференц-связи.

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПРЕПОНЫ

Как рассказывает Хадиджа Исмаилова, примерно за 20 минут до начала запланированного обсуждения у нее пропал Интернет, а буквально через пять минут отключилось электричество, причем не только в ее доме, но и во всём районе. Связь двух мобильных провайдеров тоже начала давать сбои.

Исмаилова заметила, что около ее дома припаркованы два внедорожника со спутниковыми антеннами на крышах, и решила вызвать такси, чтобы проехаться по Баку и поискать место, где качество Интернета будет лучше.

— Так что теперь я кружу по городу в машине, пытаюсь поймать Интернет по мобильной сети. Будем надеяться, что он не прервется в середине моей речи, — сказала аудитории в Брюсселе Хадиджа Исмаилова.

По ее словам, ее выступление по видеосвязи продлилось около 10 минут. Когда такси приблизилось к туннелю, она попросила водителя припарковаться на близлежащей автозаправке, чтобы не потерять сигнал мобильной связи. Но стоило таксисту остановиться, как к ним подъехали три полицейских автомобиля и две другие машины с сотрудниками органов в штатском.

— Я еще говорила и подала знак водителю, чтобы он вышел из машины и поговорил снаружи, чтобы я могла закончить. [Водитель] спорил снаружи машины в то время, пока я заканчивала с основной частью своей речи и ждала вопросов, — рассказывает Хадиджа Исмаилова.

Затем один из полицейских сел на переднее сидение водителя и сообщил, по словам Исмаиловой, что машину необходимо отогнать на штрафную стоянку.

По стечению обстоятельств одна из коллег Исмаиловой проезжала мимо, и журналист, получив разрешение у полиции, пересела в другую машину. В это время она смогла ответить на один из заданных ей в ходе видеоконференции вопросов. После этого сигнал пропал и она более не смогла выйти на связь.

Телефонная связь была восстановлена спустя час.

Участница дискуссии в Брюсселе, представитель Форума гражданского общества «Восточного партнерства» Дарья Мустафаева сообщила Азаттыку, что связь с Исмаиловой прервалась, когда она отвечала на первый вопрос, заданный аудиторией.

— Мы не видели каких-либо полицейских, или полицейских машин, или что-нибудь подобное. Мы видели только ее лицо, пока она находилась во всё время движущейся машине, а затем соединение прервалось, — говорит Дарья Мустафаева.

МОЛЧАНИЕ АЛИЕВА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, прибывший в Брюссель на переговоры о новом соглашении о партнерстве с Европейским союзом, ни словом не обмолвился по поводу ситуации с правами человека в стране в ходе своего краткого выступления перед журналистами.

Между тем президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что в ходе встречи он поднял вопрос о правах человека.

— Я подчеркнул значение, которое придается правам человека и основным свободам, включая свободу выражения мнений, — сказал он.

Позднее Алиев отменил встречу с президентом Европарламента Антонио Таяни. Неясно, связано ли это как-то с выступлением Хадиджи Исмаиловой на слушаниях в Брюсселе.

Получить комментарий от азербайджанского министерства связи пока что не удалось. Азербайджанские власти не сразу предоставляют ответ на запрашиваемую редакцией Азаттыка информацию.

Хадиджа Исмаилова была задержана в декабре 2014 года и затем приговорена к семи с половиной годам лишения свободы по обвинениям, которые, по мнению многих, являются местью за ее расследования о капиталах Алиева и его семьи.

Среди ее наиболее нашумевших расследований — обогащение родственников Алиева на сумму 134 миллиона долларов в ходе строительства в Баку концертного зала, возведенного для песенного конкурса «Евровидение-2012».

После ее освобождения в мае 2016 года, она продолжает открыто критиковать коррупцию в Азербайджане и проводить журналистские расследования.

Перевела с английского Алиса Вальсамаки.