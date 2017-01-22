Что происходит в тюрьме №1?-ВИДЕО

Родственники заключенных сообщают, что в учреждение введены войска, Пенитенциарная Служба же утверждает, что ничего подобного не произошло

«22 января, наши родственники отправились на встречу в учреждение по отбыванию наказания №1. Никого не пустили на свидание. Всех выгнали. Причиной стало то, что в учреждение введены войска».

Об этом РадиоАзадыг сообщил гражданин, который не пожелал называть свое имя. По его словам, заключенных били:

«ВОЙСКА И СЕЙЧАС ТАМ»

«Вопли и крики заключенных были слышны за пределами тюрьмы. Войска и сейчас там».

Близкий другого заключенного также обратился на РадиоАзадлыг и отметил, что примерно час назад он отправился в тюрьму №1, к другу, больному онкологией:

«Вдруг в помещение ворвались люди в масках, солдаты. Нас всех вывели на улицу. В этой тюрьме заключенные протестовали против дороговизны товаров и поэтому были введены солдаты внутренних войск и люди в масках. Заключенных били, кто-то даже видел на дубинках следы крови. Люди в масках посадили группу заключенных в машины и увезли куда-то. Сейчас мы стоим здесь, все немного успокоилось. Заключенные говорят, что внутри все очень дорого. Например, сигареты, которые на воле стоят 1 манат, в тюрьме продаются за 1 манат 80 гяпиков. Помимо того, в столовой тюрьмы также очень высокие цены. Поэтому они и устроили протест. А на их протест среагировали, применив насилие».

«ВСЕ ЭТО ЛОЖЬ»

Начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной Службы Мехман Садыгов заявил РадиоАзадлыг, что ничего подобного в Учреждении по отбыванию наказания №1 ничего подобного не происходило:

«Ни войска туда не вводили, ни заключенных не били. Учреждение продолжает свою деятельность в рамках внутреннего устава. Все сказанное - ложь».​

Учреждение по отбыванию наказания №1 – является колонией общего режима. Находится в Низаминском районе Баку, в поселке Боюк Шор. Несколько раз, в местной прессе публиковалась информация о том, что в этой тюрьме заключенные подвергаются физическому насилию. Однако, как правило, Пенитенциарная Служба каждый раз опровергала информацию.

Некоторое время назад правозащитники также отмечали, что в тюрьмах Азербайджана продукты продаются значительно дороже, чем на воле. Отбывшие наказание бывшие заключенные также отмечают, что дороговизна – обычное дело в тюрьмах.