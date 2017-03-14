Средняя продолжительность жизни в Азербайджане вне цифр ГКС…

В Азербайджане живут примерно 800 человек, возраст которых составляет 100 или более лет. Возраст 3,9% населения страны достиг или превысил 70 лет. Число людей от 60 до 69 лет составляет 6% населения. Это данные Госкомстата.

Возникает вопрос: Указывают ли эти цифры на повышение средней продолжительности жизни в Азербайджане?

По мнению демографа, средняя продолжительность жизни в Азербайджане возросла

В интервью РадиоАзадлыг член-корр. НАНА, руководитель Отдела демографии Института Экономики академии Шахбаз Мурадов говорит, что подсчеты ГКС верны. В настоящее время в Азербайджане средняя продолжительность жизни составляет 75 лет: «Уровень жизни и природа оказывают влияние на продление жизни. Уровень образования и здравоохранения также относятся к жизненным критериям. Средняя продолжительность жизни у женщин больше, чем у мужчин и составляет 77 лет. Самая длинная продолжительность жизни в мире – это в Японии – 83 года».

В 1959 году каждые 58 из 1000 человек относились к группе населения в возрасте выше 65-ти лет. В прошлом году этот показатель изменился не намного – 61 человек. Самый высокий показатель был зарегистрирован в 2010 году – 65 человек. Экономист Ровшан Агаев говорит, что самым высоким этот показатель является в Японии:

“Согласно последней статистике ООН, в Японии 260 из 1000 человек перешагнули 65 лет. В остальных развитых странах эта цифра колеблется между 140-200 человек. В Азербайджане этот показатель значительно ниже».

Эксперт говорит, что чем меньше людей умирает в работоспособном возрасте и в первые 5 лет после выхода на пенсию, и чем больше живут после 70 лет, средняя продолжительность на столько бывает высокой.

“50 процентов или умерли, или уехали из страны”

Если смотреть на продолжительность жизни людей после пенсии в цифрах, то ситуация вырисовывается довольно ясно. Госкомстат поделил на три группы людей, достигших пенсионного возраста: 60-64, 65-69, 70 и выше.

Жители, возраст которых в пределах 65-69 лет, родились в 1947-51 годах. В эти годы хоть и появилось на свет более 433 тысяч человек, в живых осталось 220 тысяч человек. Иными словами, половина из родившихся в эти годы или умерли, или уехали из страны.

Аналогичную ситуацию можно видеть в группе выше 70-ти лет. Из этой возрастной категории в стране насчитывается 375 тысяч человек. Хоть и Госкомстат и подсчитывает дату рождения населения с 1935 года, дата рождения людей этой категории тянется от 1920-го до 1946-го года. В течение этих лет в стране родилось более 843 тысяч человек. Сейчас 44% из них уже нет – или умерли, или эмигрировали.

“В пенсионном возрасте находится 7,85 процентов”

Можно рассмотреть удельный вес возрастных групп 65-70; 71-75 и выше 75 лет среди населения. Корреспондент РадиоАзадлыг проанализировал возраст примерно 1400-1500 избирателей из Баку, Гянджи, Закаталы, Губы и Сабирабада. Из более 7 тыс. 300 избирателей в возрасте 65-70 лет находятся лишь 3,8%. Перешагнувшие 74-х летний возраст составляют 3.7 процентов. В пяти участках лишь у 0,25% избирателей возраст составляет 90 и выше лет. В вышеупомянутом 5 участке лишь 7,85% избирателей находятся в пенсионном возрасте.​

Эксперт Ровшан Агаев говорит, что в развитых странах общее число людей в возрасте 65 и выше лет составляет 15-20 процентов: «В ближайшее время ожидается увеличение данного показателя. В этих странах пожилого населения потому много, что они долго живут и после пенсионного возраста, в среднем 15-20 лет. Согласно международным стандартам, пенсионный возраст должен определяться с таким расчетом, чтобы вышедший на пенсию, смог прожить еще в среднем 12 лет. По самым последним данным, в развитых странах, по меньшей мере, 70% пожилого населения умирает после 70-ти лет. Лишь 30% в трудоспособном возрасте и в первые 5 лет после выхода на пенсию».

“Процент смертности среди трудоспособного населения высок”

В Азербайджане статистика смертности трудоспособного населения в последние 20 лет идет по нарастающей. Правда, в начале 2000 годов этот удручающий рост несколько ослаб, однако впоследствии вновь стал расти и в 2015 году достиг уровня 1994 года: В оба этих года из жизни ушли примерно 17 тысяч трудоспособных граждан. Смерть в большей степени коснулась мужчин. Среди женщин процент смертности в отношении мужчин в несколько раз снизился.

Демограф Шахбаз Мурадов тaкже подтверждает это и говорит, что в Азербайджане 70% умирающих – это трудоспособные мужчины: «Среди женщин этот процент мал».

“Никто у нас ничего не спрашивает”

По этой причине профессор не считает правильным повышение пенсионного возраста до 65 лет: «Пенсионный возраст все поднимают и поднимают, тогда, как надо сопоставлять средний уровень жизни с после пенсионными годами жизни. В итоге дойдет до того что люди на пенсию будут выходить перед смертью».

Шахбаз Мурадов еще раз подтверждает, что средняя продолжительность жизни в Азербайджане выросла, однако это не дает основание мгновенного повышения пенсионного возраста: «Человек же не должен работать до самой смерти?!»

Демограф обратил внимание, что при подготовке законопроекта о повышении пенсионного возраста, ни к кому из специалистов НАНА не обратились: « На каком основании повышают пенсионный возраст? У нас имеются специалисты, которые годами проводят исследования с связи с долгожительством. Но никто у нас об этом ничего не спросил».