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Картина дня

Средняя продолжительность жизни в Азербайджане вне цифр ГКС…

Пенсионерка

Пенсионерка

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В Азербайджане живут примерно 800 человек, возраст которых составляет 100 или более лет. Возраст 3,9% населения страны достиг или превысил 70 лет. Число людей от 60 до 69 лет составляет 6% населения. Это данные Госкомстата.

Возникает вопрос: Указывают ли эти цифры на повышение средней продолжительности жизни в Азербайджане?

По мнению демографа, средняя продолжительность жизни в Азербайджане возросла

В интервью РадиоАзадлыг член-корр. НАНА, руководитель Отдела демографии Института Экономики академии Шахбаз Мурадов говорит, что подсчеты ГКС верны. В настоящее время в Азербайджане средняя продолжительность жизни составляет 75 лет: «Уровень жизни и природа оказывают влияние на продление жизни. Уровень образования и здравоохранения также относятся к жизненным критериям. Средняя продолжительность жизни у женщин больше, чем у мужчин и составляет 77 лет. Самая длинная продолжительность жизни в мире – это в Японии – 83 года».

В 1959 году каждые 58 из 1000 человек относились к группе населения в возрасте выше 65-ти лет. В прошлом году этот показатель изменился не намного – 61 человек. Самый высокий показатель был зарегистрирован в 2010 году – 65 человек. Экономист Ровшан Агаев говорит, что самым высоким этот показатель является в Японии:

“Согласно последней статистике ООН, в Японии 260 из 1000 человек перешагнули 65 лет. В остальных развитых странах эта цифра колеблется между 140-200 человек. В Азербайджане этот показатель значительно ниже».

Эксперт говорит, что чем меньше людей умирает в работоспособном возрасте и в первые 5 лет после выхода на пенсию, и чем больше живут после 70 лет, средняя продолжительность на столько бывает высокой.

Şahbaz Muradov

Şahbaz Muradov

“50 процентов или умерли, или уехали из страны

Если смотреть на продолжительность жизни людей после пенсии в цифрах, то ситуация вырисовывается довольно ясно. Госкомстат поделил на три группы людей, достигших пенсионного возраста: 60-64, 65-69, 70 и выше.

Жители, возраст которых в пределах 65-69 лет, родились в 1947-51 годах. В эти годы хоть и появилось на свет более 433 тысяч человек, в живых осталось 220 тысяч человек. Иными словами, половина из родившихся в эти годы или умерли, или уехали из страны.

Аналогичную ситуацию можно видеть в группе выше 70-ти лет. Из этой возрастной категории в стране насчитывается 375 тысяч человек. Хоть и Госкомстат и подсчитывает дату рождения населения с 1935 года, дата рождения людей этой категории тянется от 1920-го до 1946-го года. В течение этих лет в стране родилось более 843 тысяч человек. Сейчас 44% из них уже нет – или умерли, или эмигрировали.

“В пенсионном возрасте находится 7,85 процентов”

Можно рассмотреть удельный вес возрастных групп 65-70; 71-75 и выше 75 лет среди населения. Корреспондент РадиоАзадлыг проанализировал возраст примерно 1400-1500 избирателей из Баку, Гянджи, Закаталы, Губы и Сабирабада. Из более 7 тыс. 300 избирателей в возрасте 65-70 лет находятся лишь 3,8%. Перешагнувшие 74-х летний возраст составляют 3.7 процентов. В пяти участках лишь у 0,25% избирателей возраст составляет 90 и выше лет. В вышеупомянутом 5 участке лишь 7,85% избирателей находятся в пенсионном возрасте.​

Rövşən Ağayev

Rövşən Ağayev

Эксперт Ровшан Агаев говорит, что в развитых странах общее число людей в возрасте 65 и выше лет составляет 15-20 процентов: «В ближайшее время ожидается увеличение данного показателя. В этих странах пожилого населения потому много, что они долго живут и после пенсионного возраста, в среднем 15-20 лет. Согласно международным стандартам, пенсионный возраст должен определяться с таким расчетом, чтобы вышедший на пенсию, смог прожить еще в среднем 12 лет. По самым последним данным, в развитых странах, по меньшей мере, 70% пожилого населения умирает после 70-ти лет. Лишь 30% в трудоспособном возрасте и в первые 5 лет после выхода на пенсию».

“Процент смертности среди трудоспособного населения высок

В Азербайджане статистика смертности трудоспособного населения в последние 20 лет идет по нарастающей. Правда, в начале 2000 годов этот удручающий рост несколько ослаб, однако впоследствии вновь стал расти и в 2015 году достиг уровня 1994 года: В оба этих года из жизни ушли примерно 17 тысяч трудоспособных граждан. Смерть в большей степени коснулась мужчин. Среди женщин процент смертности в отношении мужчин в несколько раз снизился.

Демограф Шахбаз Мурадов тaкже подтверждает это и говорит, что в Азербайджане 70% умирающих – это трудоспособные мужчины: «Среди женщин этот процент мал».

“Никто у нас ничего не спрашивает

По этой причине профессор не считает правильным повышение пенсионного возраста до 65 лет: «Пенсионный возраст все поднимают и поднимают, тогда, как надо сопоставлять средний уровень жизни с после пенсионными годами жизни. В итоге дойдет до того что люди на пенсию будут выходить перед смертью».

Шахбаз Мурадов еще раз подтверждает, что средняя продолжительность жизни в Азербайджане выросла, однако это не дает основание мгновенного повышения пенсионного возраста: «Человек же не должен работать до самой смерти?!»

Демограф обратил внимание, что при подготовке законопроекта о повышении пенсионного возраста, ни к кому из специалистов НАНА не обратились: « На каком основании повышают пенсионный возраст? У нас имеются специалисты, которые годами проводят исследования с связи с долгожительством. Но никто у нас об этом ничего не спросил».

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