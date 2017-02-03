Азербайджанку задержали в Чечне

Пограничное управление ФСБ России по Чечне задержало гражданку Азербайджана А. Мирзажанову при попытке незаконно пересечь границу Российской Федерации, сообщают чеченские СМИ.

Въезд в Россию Мирзажановой, которая ранее носила фамилию Тагиева, был запрещен в марте прошлого года. Компетентные органы РФ запретили ей въезжать в страну до января 2019 года.

Несмотря на это, Мирзажанова, после смены фамилии, незаконно пересекла государственную границу России в одном из пограничных пунктов пропуска.

Управлением ФСБ России по ЧР возбуждено уголовное дело с квалифицирующим признаком ч.2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

В настоящее время в отношении Мирзажановой-Тагиевой проводятся следственные мероприятия.