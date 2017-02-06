Рабочие: 'Отдайте наши деньги'

«Мы не можем получить свою зарплату с июля прошлого года. Мы много раз протестовали, но изменений в положительную сторону нет».

Об этом 6 февраля РадиоАзадлыг сообщил бывший сотрудник ООО «Azgüntex», расположенного в поселке имени Гаджи Зйеналабдина Тагиева в Баку, Вюсал Исаев, проработавший в службе охраны.

По его словам, опоздания были и раньше, однако так долго задержки выплаты не было: «Зарплаты задерживали на 2-3 месяца. Но, в конце мы всегда получали свои деньги. Но, в этот раз, мы не можем получить наши честно заработанные деньги с июля прошлого года. Около 60 сотрудников ждут свои деньги. Лично мне они должны выплатить 2800 манат. Компания каждому рабочему также должна выплатить четь больше 2000 манат».

В.Исаев говорит, что руководящие лица получают свою зарплату своевременно, а рабочим задерживают: «Если этих денег нет, то откуда выплачивают им? А если есть, то почему не платят рабочим?».

Мы попытались узнать мнение ООО «Azgüntex», позвонив им. Сотрудник, не пожелавший называть своего имени объяснил ситуацию так: «Вы знаете, что по всей стране проблемы с финансами. Мы также переживаемый финансовые затруднения. Другой причины нет».

ООО «Azgüntex» действует с 2012 года, производит солнечные панели.