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Снег в Баку (ФОТО)

28 января большинстве регионов Азербайджана пошел снег. В баку и на Абшеронском полуострове высота снега составила 1-6 см. Представляем читателям фото из Баку.
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