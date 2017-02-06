'Банки понесли убытки в два раза больше, чем объявлено'

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 декабря 2016 года составляют 31 млрд 439,5 млн манатов.

Как сообщалось ранее, на 1 января 2016 года активы банков в Азербайджане составляли 34 млрд 906 млн манатов. Таким образом, за 2016 год активы банков сократились на 10%, отмечается в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP), пишет Интерфакс-Азербайджан.

Население же вложило 7 млрд 432.1 миллионов манат.

Как сообщает Палата, чистые убытки банковского сектора Азербайджана в 2016 году составили 1 млрд 667,6 млн манатов. ​Чистые убытки банковского сектора Азербайджана в январе-ноябре 2016 года составили 1 млрд 271,5 млн манатов. За прошлый год в стране закрылись более 10 банков. Это объясняется тем, что банки не смогли вовремя выполнить свои обязательства.

«ЦИФРЫ ОБ УБЫТКАХ ФОРМАЛЬНЫЕ»

Банковский эксперт Акрам Гасанов, оценивая отчет Палаты отметил, что данный документ является общим финансовым отчетом по банкам: «Примерно половина банков скрывает отчеты от общественности. Хорошо, что мы можем видеть хотя бы обзор».Эксперт добавляет, что три пункта в отчете привлекают особое внимание. По его мнению, цифры об убытках банков представленные в отчете - формальные: «Реальная цифра, как минимум, в два раза больше. Потому что, большинство безнадежных проблемных кредитов не учтено. Формально, эти кредиты на стадии возврата, однако в реальности, они уже "пропали" и через некоторое время, банкам придется это признать. С другой стороны, в общем, наши банки занижают объем проблемных кредитов. Об этом говорят и международные рейтинговые агентства».А.Гасанов отмечает, что в отчете говорится о резервах банков в 1.212 млрд. манатов, созданных по кредитам. И, для того, чтобы сократить данные резервы (траты), банки занижают число проблемных кредитов. Эксперт говорит, что доверять в этом вопросе данному отчету не приходится и, в реальности, ситуация гораздо хуже.

«В ЭТОМ ГОДУ МОЖЕТ БЫТЬ НАМНОГО ХУЖЕ»Юрист добавляет, что еще один момент, привлекающий внимание - банковские вклады: «По состоянию на 1 января прошлого года, размер вкладов составлял 9 миллиардов 473.9 миллионов манат. В конце декабря оставалось 7 миллиардов 432.1 миллионов манат. Это означает спад в размере 2 миллиардов 41.8 миллионов манат. Известно, что большинство вкладов долларовые. Если в долларовом эквиваленте на 1 января в банках было 6 миллиардов 691 миллионов вкладов, в конце года эта сумма составила 4 миллиарда 197.2 миллиона. Это значит, что в течении года из банков забраны вклады в размере 1 миллиарда 871.9 миллионов долларов. Для банковской системы, это очень большая потеря».

По мнению А.Гасанова, 2016 год в новом веке стал самым тяжелым годом для банковской системы и ход событий показывает, что дальше будет только хуже.