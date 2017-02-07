Лапшин доставлен в Азербайджан [Обновляется]

Сегодня, 7 февраля, около 22.45 блогер Александр Лапшин экстрадирован из Беларуси в Азербайджан.

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный во вторник из Минска в Баку, передан сотрудникам Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Незадолго до этого суд города Минск вынес решение о выдаче блогера азербайджанской стороне.

НАПОМИНАНИЕ

В середине декабря 2016 года Лапшин написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» за посещение без согласования с азербайджанскими властями оккупированного ВС Армении Нагорного Карабаха.

Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. В Генеральной прокуратуре Белоруссии сообщили, что изучают запрос Азербайджана об экстрадиции Лапшина, но никакого решения пока не принято.