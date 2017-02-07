Лапшин доставлен в Азербайджан [Обновляется]
7 фераля блогер Лапшин передан в Баку сотрудникам спецслужбы Азербайджана
Сегодня, 7 февраля, около 22.45 блогер Александр Лапшин экстрадирован из Беларуси в Азербайджан.
Блогер Александр Лапшин, экстрадированный во вторник из Минска в Баку, передан сотрудникам Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.
Незадолго до этого суд города Минск вынес решение о выдаче блогера азербайджанской стороне.
НАПОМИНАНИЕ
В середине декабря 2016 года Лапшин написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» за посещение без согласования с азербайджанскими властями оккупированного ВС Армении Нагорного Карабаха.
Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»).
После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. В Генеральной прокуратуре Белоруссии сообщили, что изучают запрос Азербайджана об экстрадиции Лапшина, но никакого решения пока не принято.
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