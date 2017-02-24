«Великое возвращение» в Карабах или шоу?

Махаммуд Мирзалиев, скромный фермер, явно непривычный к вниманию со стороны СМИ, стоял у своего разрушенного дома и терпеливо рассказывал свою историю одному журналисту за другим...

Он жил в селении Чоджук Марджанли до того, как она была разрушена во время войны между Азербайджаном и Арменией в начале 1990-х годов. Селение несколько раз переходило из рук в руки, но к моменту подписания перемирия в 1994 году оно было под контролем Азербайджана. Правда, к тому времени от него остались одни развалины. Более того, территория села была заминирована. Азербайджанские власти тогда заявили, что не могут провести разминирование, т.к. армянские военные, занявшие расположенную в трех километрах от Чоджук Марджанли стратегическую вершину, могли обстрелять саперов. Так Мирзалиев стал одним из сотен тысяч азербайджанцев (правда, эти цифры оспариваются), которым пришлось покинуть свои дома из-за войны.

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Но во время так называемой четырехдневной войны в апреле прошлого года Азербайджан вернул себе контроль над близлежащей вершиной Лала Тепа, и Мирзалиев скоро сможет вернуться в свой старый дом. Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана проводит работы по разминированию Чоджук Марджанли, а президент Ильхам Алиев обещал $2 млн на восстановление 50 домов, а также школы и прочей инфраструктуры. Мирзалиев, живущий ныне в соседней деревне, надеется вернуться в свой старый дом к концу года.

Чоджук Марджанли находится у границы с Ираном, в пяти часах езды от Баку. Сейчас селение стало пилотным проектом программы «Великое возвращение», инициированной Государственным комитетом по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Азербайджана. Об этом EurasiaNet.org сообщил заместитель главы комитета Фуад Гусейнов.

Программа «Великое возвращение» занимается планированием на те времена, когда Азербайджан рассчитывает вернуть себе потерянные территории: как Нагорный Карабах, де-юре принадлежащий Азербайджану, а фактически контролируемый армянским руководством, так и семь азербайджанских районов, которые были заняты армянскими вооруженными силами, чтобы обеспечить безопасность Карабаха. Селение Чоджук Марджанли расположено в одном из этих семи районов.

«Это показывает международному сообществу, что мы готовы восстанавливать наши земли, ныне находящиеся под оккупацией, – сказал Гусейнов. Он отказался поделиться подробностями относительно «Великого возвращения», включая стоимость программы, но упомянул, что она обойдется в «огромную сумму денег».

Неясно, есть ли у Баку эти деньги. В последнее время госбюджет страны испытывает значительные трудности из-за падения мировых цен на энергоносители и, как следствие, сокращения доходов казны. Но в государственном нефтяном фонде Азербайджана, пополнявшемся в тучные годы, по состоянию на середину 2016 года было свыше $35 млрд.

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Успехи Азербайджана во время четырехдневной войны и возвращение жителей в Чоджук Марджанли представляются редкими хорошими новостями для азербайджанских властей, которые на протяжении последних 20 лет обещали населению вернуть Карабах, но не могли похвастаться особыми успехами на этом поприще.

«Правительство теряет доверие людей, вынужденных переселенцев, – сказал Гусейнов. – Люди очень терпеливо ждали, полностью доверив государству задачу по разрешению конфликта». Но, по его словам, «нам, государственным чиновникам, становится все труднее и труднее убеждать вынужденных переселенцев проявлять терпение».

На вопрос о том, увеличились ли ожидания после апрельских событий, он ответил: «Конечно».

«Апрельская война в корне изменила одну вещь – миф о непобедимости армянских вооруженных сил», – сказал EurasiaNet.org представитель азербайджанского МИДа Хикмет Гаджиев.

Власти осознали пиар-потенциал восстановления Чоджук Марджанли и стали активно освещать работы по реконструкции, в том числе организовав для журналистов ранее в этом месяце поездку из Баку в это селение. «Это историческое событие, – сказал Алиев, объявляя о запуске программы по реконструкции. – Мы вернем наших граждан на их исторические земли после долгого отсутствия».

Мнения по поводу того, как все это скажется на стратегической позиции Азербайджана, разнятся. Некоторые обозреватели утверждают, что Баку, почувствовав вкус военного успеха и увидев, как он поднял дух населения несмотря на бушующий в стране экономический кризис, не сможет удержаться от новых авантюр.

«Мнение о том, что это была успешная военная операция, помогло успокоить тлевшее два десятилетия чувство унижения, а рост патриотических настроений помог отвлечь население от экономического спада и падения курса национальной валюты, – написал в недавней аналитической статье Томас де Вааль (Thomas de Waal), старший научный сотрудник аналитического центра «Карнеги-Европа». – У Баку может возникнуть соблазн повторить успех и начать еще одну операцию, чтобы вернуть новые территории и оказать давление на армянскую сторону».

Среди тех, кто считает, что апрельский успех придал Баку смелости, возможно, находятся и члены правительства Турции, считает директор ереванского Центра региональных исследований Ричард Киракосян, наводящий неформальные мосты между жителями Армении и Турции в формате так называемой дипломатии второго уровня. По его мнению, Анкара опасается, что Баку может попытаться добиться эскалации ситуации и втянуть Турцию.

«После апрельских событий Азербайджан опасно самоуверен, – сказал Киракосян на недавнем брифинге в Стамбуле, перефразируя позицию Турции. – Вопрос стоит уже не о возможности следующего военного нападения Азербайджана, а о том, когда оно произойдет. Мы считаем, что это случится этой весной. [Апрельские события] слишком помогли азербайджанскому правительству отвлечь внимание от экономических проблем внутри страны и стали редкой военной победой. Президент Алиев теперь уже не просто бросался угрозами, а чего-то добился».

Но другие считают, что данная история успеха просто предоставляет властям возможность потянуть время. «Постоянная реклама этого маленького селения показывает, как такой успех можно использовать во внутриполитических целях, – сказал EurasiaNet.org западный дипломат на условиях анонимности. – Население ждало успехов, и после того, как ему показали эти достижения, это в определенной мере снимает напряжение и позволяет выиграть время».

В то же время, по словам дипломатов, Азербайджан использует мнение о том, что он может добиться эскалации конфликта, в качестве рычага давления на международных посредников. Переговоры при посредничестве Минской группы ОБСЕ практически застопорились, а бездействие выгодно Армении. «Завуалированную угрозу военных действий со стороны Азербайджана следует рассматривать как инструмент давления на Минскую группу, особенно Россию», – отметил дипломат.

eurasianet.org