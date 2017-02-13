В Дагестане задержаны 200 азербайджанцев

«В настоящее время в Дербентском городском управлении полиции содержаться около 200 граждан Азербайджана».

«Мы в курсе о произошедшем в Дербенте», — сказал Lent.az сотрудник пресс-службы посольства Азербайджана в России Джавид Набиев. По его словам, эта проблема находится в центре внимания посольства, будет дана дополнительная информация о предпринятых мерах.

Согласно информации, все они работали на стройке в Дербенте, и ни у кого из них не было разрешения на работу, пишет Минвал.

«В Дербенте осуществляется социальная программа: старые здания в центре города сносятся, а людей переселяют в новые дома около моря. Но жители не хотят переселяться из центра, поэтому возникло недовольство. Когда приехала специальная комиссия, то выяснилось, что на стройте незаконно работают около 200 граждан Азербайджана. Их доставили в полицию, так как у них не было разрешения на работу. Местные жители приносят им еду. Городская мэрия тоже оказывает помощь. Вероятно, все они будут депортированы», — сказал Тахирли.

ЗАДЕРЖАННЫЕ ОСВОБОЖДЕНЫ

«Около 200 граждан Азербайджана привезены в управление. В отношении их составлены протоколы о нарушении миграционного законодательства Российской Федерации. Задержанные работали на стройке без разрешения на трудовую деятельность. Это правда, что на данный момент они освобождены. Однако их дела будут направлены в суд. Неизвестно, депортируют их или нет».