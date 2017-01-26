Индекс демократии: Азербайджан на 148 месте

Международная организация «The Economist Intelligence Unit» объявила индекс демократии 2016 года.

В новом документе отмечается, что почти половина стран мира могут считаться демократичными, однако, число «полноценно демократических стран» уменьшилось: их количество снизилось с 20 (2015 год) до 19 (2016 год). Даже США вышли из списка «полноценно демократических стран», и попали в список стран с «ущербной демократией». Авторы документа связывают это с тем, что в Соединенных Штатах снизилось доверие к правительству и избирательным выборным должностным лицам.

ГРУЗИЯ НА 78 МЕСТЕ

Азербайджан по уровню демократии среди 165 стран расположился на 148 месте, а этот показатель ниже, чем в Зимбабве (140 место), Гамбии (143 месте), Джибути (145 месте), Бахрейне (146 место), ОАЭ (147 место). После Азербайджана идут такие страны, как Афганистан, Бурунди, Судан и т.д.

Среди Кавказских стран, по уровню демократии, Грузия расположилась на 78, а Армения на 120 месте. Турция находится на 97 месте, Россия на 134, а Иран на 154.

При составлении индекса «The Economist Intelligence Unit» рассматривает пять основных категорий: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политической жизни страны, политическая культура.



Затем проводится классификация по четырем типам режимов: полноценная демократия, несовершенная демократия, переходный режим, авторитарный режим.

АВТОРИТАРНЫЕ РЕЖИМЫ ТОЖЕ ОТЛИЧАЮТСЯ

В отчете говорится, что авторитарные режимы между собой также сопоставляются. Например, авторы считают, что режимы в России, Беларуси и Казахстане более плюралистична, чем в Азербайджане.

Помимо индекса демократии в 165 странах, оценивались режимы на двух территориях. Сообщается, что отчет охватывает большинство стран мира. В 72 странах наблюдается регресс в плане демократии, в 32 странах же замечен прогресс. Регресс больше всего наблюдается в странах Восточной Европы.

Норвегия возглавила список «полноценных демократий» в прошлом году. За ней идут Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Дания; Канада и Ирландия стоят на шестом месте. Великобритания, которая также пережила неустойчивый 2016 г. с его референдумом по вопросу Brexit, заняла 16-е место на фоне роста народного участия и членства в политических партиях.