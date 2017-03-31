За десять лет число случаев депрессии возросло на 18%

Более трехсот миллионов человек в мире страдают от депрессии. Речь идет о заболевании, а не приступах печали, которые периодически переживает каждый.

За последние десять лет число случаев депрессии возросло на 18 процентов. Об этом журналистам заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Шекхар Саксена.

«Депрессия – одна из ведущих причин инвалидности в мире и в конечном итоге может привести к смерти. Депрессия также являетсяодним из главных факторов, повышающих риск самоубийства, а самоубийства, как известно, ежегодно уносят 800 тысяч жизней».

В этом году Всемирный день здоровья, который отмечают 7 апреля, посвятили борьбе с депрессией. Кампания называется «Давайте говорить». По словам доктора Саксены, разговор по душам с человеком, которому доверяешь, становится зачастую первым шагом к избавлению от депрессии, пишет сайт ООН.

Эксперты призывают поддерживать людей с депрессией, бороться со стигматизацией психических заболеваний и увеличивать финансирование этой области здравоохранения. По данным ВОЗ, даже в развитых странах около половины людей с депрессией не проходят курс лечения.