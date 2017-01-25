На валютном аукционе Центрального банка 25 января курс доллара резко вырос, составив 1,9052 манат.

То есть, курс американской валюты вырос сразу на 4,93 гяпик или 2,6%, пишет Turan.

Напомним, что на аукционе 23 января доллар стоил 1,8559 манат.

Отметим, что это один из самых резких скачков курса доллара на аукционе. До этого максимальный рост на аукционе составлял 2 гяпик.

При курсе доллара в 1, 9052 коммерческие банки также повысят курсы продаж и покупки с 1,86-1,93 манат до 1, 91 – 1, 98 манат за доллар.

Соответственно вырастет и курс евро по отношению к манату.