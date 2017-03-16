Подписано распоряжение о помиловании. Освобождены родственники Ганимата Захида и Эмина Милли

Указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева помилованы семь человек из двадцати семи осужденных, представленных в списке Рабочей группы по правам человека.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщила руководитель Бюро прав человека и защиты законности, член Рабочей группы по правам человека Саида Годжаманлы.

По ее словам, среди помилованных два родственника бывшего редактора газеты "Азадлыг" Ганимата Захида, родственник главы медиаплатформы "Мейдан ТВ" Эмина Милли — Назим Агабеков.



"И еще четыре человека, скоро мы назовем вам имена. Экс-министра здравоохранения Али Инсанова и лидера движения "Реал" Ильгара Мамедова среди помилованных нет", — сказала Годжаманлы. Она отметила, что рабочая группа отправила список с именами осужденных в Комиссию по помилованию и президенту. Отметим, что всего помиловано 423 человека. Изменены сроки двоих осужденных на пожизненное заключение.