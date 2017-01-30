Ахсан Нурузаде найден в 'бандотделе'

Стало известно местонахождение пропавшего 24 января верующего Ахсана Нурузаде. Спустя 6 дней его семье сообщили, что он находится в в Управлении по борьбе с Организованной преступностью МВД (в народе 'бандотдел' - РА). Однако ни о причине задержания, ни о том, почему семье сообщили спустя почти неделю никакой информации не предоставлено.

Ахсан Нурузаде был постоянным посетителем судебных заседаний по Нардаранскому делу, участниками которого являлись теолог Тале Багирзаде и еще 17 верующих. Он вышел из дома 24 января, около 17.00 чтобы купить сигареты, и не вернулся.

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За это время несмотря на обращения членов семьи и адвокатов во все инстанции - главе МВД Рамилю Усубову, разные полицейские участники, аппарат омбудсмана, МККК, однако узнать где находится А.Нурузаде им так и не удалось.

Напоминание

Председатель Движения Мусульманское Единство Тале Багиров был арестован 26 ноября 2015 года во время операции в поселке Нардаран.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям процесс по делу Тале Багирзаде и его 17-ти сторонников завершился 25 января. Теолога приговорили к 20-ти годам лишения свободы.