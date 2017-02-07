Вынужденные переселенцы провели акцию протеста в Карачухуре

Вынужденные переселенцы провели 7 февраля акцию протеста социально-экономического характера в Бакинском пригороде Карачухур.

Протест спровоцировали счета на электричество, которые вручили переселенцам из Карабаха.

Каждой семье вручили счета на 300 манат, заявила одна из участниц акции РадиоАзадлыг, отметив, что при отсутствии газа, отапливают комнаты и готовят еду на электричестве.

До 1 декабря 2016 года беженцы были освобождены от оплаты за газ, электричество и воду. И отныне эти льготы заменены на ежемесячное пособие в размере 36 манат. Этого явно не хватает на покрытие расходов, особенно для тех, кто проживает в общежитиях, в зданиях захваченных ими в начале 90-х годов санаториев, пионерских лагерей и прочее.

Участники акции также требовали предоставления им жилья и переселения из аварийного здания.

Местные власти, как всегда обещали рассмотреть жалобы и принять необходимые меры.