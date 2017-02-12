Рафик Алиев: 'К сожалению, в Азербайджане нет среды, чтобы стать Лютфизаде'

“Миссия интеллигента указывать на боль. Он не сможет эту боль устранить...”

Член-корреспонденту НАНА, доктору технических наук, профессору Рафику Алиеву исполняется 75 лет. В интервью РадиоАзалыг ученый раскрывает секрет его бодрости. По его словам, не надо признаваться в том, что ты постарел:

– Если ты признаешь свои годы, то старость тут же подоспеет. И потом, главное не биологический возраст. Я каждую неделю разговариваю с Lotfi Zadeh (Лютфизаде), ему 96 лет. Никогда в жизни я не встречал ни молодого, ни пожилого со столь гибким и работоспособным мозгом. Он тоже не смирился со своей старостью. Он генератор идей. Подает такие идеи, что не можешь не удивляться.

– Рафик муаллим, с возрастом наукой заниматься не сложно?

– Наука это не просто защита или написание диссертации, настоящая наука, выходящая на мировой уровень, похожа в завлекательную игру. Если ты туда попадаешь, то выйти уже невозможно. Сегодня я взвалил на свои плечи работу, объем которой в 10 раз превышает мои возможности. В марте этого года в одно из известных издательств мира я должен сдать книгу объемом 400 листов. И наконец, одна из главных задач в моей жизни – такой великий ученый как Lotfi Zadeh 4 месяца назад попросил меня написать с ним книгу, чтобы осталась после нас для истории. Такую книгу мы уже пишем: “Нечеткая теория и применение”. Состоит из двух частей. В октябре должна быть напечатана. А еще я веду курсы на английском языке. Курсы по принятию решений, курсы статистического анализа, а также курс управления процессом.

– Вы пишете книгу о неопределенности. Азербайджан в настоящее время тоже в неопределенности, в состоянии кризиса. По-вашему, насколько правительство в этой ситуации принимает правильные решения и направления процессов? Если бы в этот момент проводили курсы для высокопоставленных чиновников, то какой путь вы предложили бы?

– В 2008 году я опубликовал одну статью. В ней говорилось о необходимости подумать о постнефтяном периоде Азербайджана. Это услышано не было. В 2011 году я вновь написал статью о том, какую экономическую модель стоит выбрать. В статье говорилось, что после 2012 года нефтедобыча упадет, начнутся катаклизмы. Когда произошла первая девальвация, журналисты на примере обеих статей спросили меня, что я имел ввиду? Я ответил, что имел ввиду происходящее сегодня. Для прогнозирования и принятия решения эти теории имеют большое значение. За последние три года я опубликовал 3-4 свои книги. Одна из них «Принятие решений в условиях неопределенности». В мире эта книга на первом месте, просто ее нужно взять и использовать.

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– По-вашему, что должно предпринять правительство для выхода из сегодняшнего кризиса? Правительство подготовило дорожную карту, говорит о реформах, этого недостаточно?

– Aзербайджан, в первую очередь, должен определиться с экономической моделью, однако она должна быть создана на основе математических расчетов. То есть должно быть понятно, что надо развивать. Развивать все невозможно. У Южной Кореи, Сингапура, Малайзии нефти и золота нет, но есть интеллект. И для этого тоже ест хорошие инвестиции.

– По-вашему, какая модель больше подойдет Азербайджану?

– Как и Zadeh, я тоже считаю, что нужно обратить взоры на азиатских гигантов – Южную Корею, Сингапур. Должна быть создана экономика, опирающаяся на интеллект. Не экономика знаний – это принадлежит США, Канаде, Германии. Я не это имею ввиду.

– На днях в соцсетях большую полемику вызвало предложение политобозревателя Азера Рашидоглу: «Если бы Lotfi Zadeh жил в Азербайджане...”. Большинство считает, если Lotfi Zadeh жил бы в Азербайджане, то не смог бы стать тем великим ученым, каковым является сейчас. Вы согласны?

– В мусульманском мире Нобелевской премии удостоены лишь три человека. Один из них пакистанец Абдус Салам, премию получил в области ядерной физики. Долгое время работал в Англии, если бы он не работал на англичан, то и он бы Нобелевскую премию не получил. Или вот еще пример. Недавно Нобелевскую премию в области биологии получил турок Азиз Санчар. И он живет в Америке. То есть нужна среда. Правда, Zadeh Нобелевскую не получил, поскольку работает в области математики, а эта область не номинируется на Нобелевскую премию. Я бы не сказал, что «Если бы он жил в Азербайджане, то был бы уничтожен», но не стал бы признанным. Для выхода на мировой уровень, нужно находиться внутри мировой науки. А Мекка сегодняшней науки – это США. Еще раз повторяю, для того, чтобы стать Zadeh необходима среда. К сожалению, сегодня в Азербайджане нет среды для того, чтобы стать Zadeh.

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– Что необходимо для создания такой среды?

– Нужен социальный заказ на развитие науки. Если наука не связана непосредственно с экономикой, то там развития не будет. Человечество из кризиса вытаскивает наука. Я очень уважаю искусство и литературу. Рамиз Ровшан мой друг и брат. Друзьями моими являются Рамиз Гасаноглу и Муса Ягуб. Однако искусство это одно, а наука – другое. Из кризисов и катаклизмов все страны выходили благодаря науке.​

– После последних президентских выборов распался Форум Интеллигентов, где вы были представлены. Сегодня голоса той интеллигенции не слышно, где вы?

– Существует Римский клуб. Известные мировые ученые собираются там несколько раз в год и обсуждают вопросы, ведущие человечество к трагедии. К примеру, говорили о ядерной зиме или о социальном минимуме и социальном максимуме. Говорят, не может быть, чтобы в одной стране между минимальным жизненным уровнем и максимальным разница была в десятки и сотни раз. Так быть не должно! Такое общество жить не может. Форум интеллигенции тоже что-то в этом роде. Там говорили о национальном единстве, экономических процессах, о том, что взятка съедает общество изнутри, словно червь… К сожалению, и там произошла политизация.

– Вы против этого?

– Думаю, что интеллигент должен быть выше политики. По некоторым причинам необходимость в слове интеллигента просто отпала. По этой причине Форум Интеллигенции не смог существовать более.

– Однако сегодня вас – Рамиз Ровшана, Рафика Алиева, Мусу Ягуба обвиняют в молчании, в том, что отошли, не продолжили обсуждения.

– Возможно. Отношусь к этому нормально.

– То есть вы их оправдываете?

– Миссия интеллигента – указать на боль. Он не сможет эту боль устранить. К примеру, однажды мы говорили о национальном единстве. Говорили, что обществу необходима толерантность. Как говорил Ленин “Kто не с нами, тот наш враг” , такой идеологией или тактикой управлять обществом нельзя.

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– Рафик муаллим, в свои 75 о чем больше всего сожалеете?

– Больше всего сожалею о своих потерях. О земле, о доме. Я родился в Агдаме, в Карабахе, сожалею о потере своей духовной территории. О тех потерях, на которые обрек меня Всевышний. Потере супруги и других. Но если бы я родился заново… Не хотел бы заново рождаться. Но если бы родился заново, то вновь прошел бы по той тропинке со всеми своими потерями.

– Почему не хотели бы родиться заново?

– Я весь в синяках. Я говорю не о физических синяках, а о моральных. Я столько сопротивлений видел, несправедливости, столько боролся, пока дошел до сегодняшнего дня. Не хотел бы вновь проходить этот путь.