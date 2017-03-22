Депутат: 'Kредиты молодежи должны выдаваться по 5% ставке'

«Вне зависимости от различных высказываний и утверждений, фактом является то, что цены в стране повысились на 15%. В парламенте во время обсуждения бюджета я говорил о необходимости соответственного повышения стипендий и зарплат».

Об этом в интервью РадиоАзадлыг сказал депутат Фарадж Гулиев.

По его словам, экономика пока не избавилась от нефтяной зависимости, а нормальное отношение к предпринимательству в стране все еще не сформировалось.

Фарадж Гулиев считает, что импорт снизить возможно: «Однако некоторые чиновники не заинтересованы в усилении в стране производства».

По мнению депутата, повышение цен на рынке имеет как объективные, так и субъективные причины: «К субъективным относится отсутствие заинтересованности монополистов в развитии производства, поскольку они думают лишь о своей прибыли. Такое мышление должно измениться».

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Депутат говорит, что высокой прибыли со средств Нефтефонда за рубежом нет. В таком случае, часть этих средств можно привезти в страну и отдать населению в качестве кредита по низкой процентной ставке: «Причем молодежи такие кредиты должны выдаваться по 5% ставке. Тогда молодежь может создать в регионах фермерские хозяйства и построить себе дома. Этим можно пресечь отъезд молодежи из страны. Уже сколько лет мои предложения так и остаются таковыми, не принимаются во внимание.»

Ф. Гулиев говорит, что президент проводит работу по увеличению средств для развития предпринимательства в регионах, но на местах эти средства улетучиваются в воздух: «Есть такие госструктуры, которые тратят на строительство административного здания десятки миллионов, тогда как эти средства можно было направить на создание нового производства, новых рабочих мест. Однако мы видим, что корпоративные интересы возобладают над общими».

Депутат говорит, если так будет продолжаться, он не верит, что цены будут падать: «Для снижения цен необходим рост производства, создание новых рабочих мест и устранение монополизма».