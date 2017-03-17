'Написав это предложение на памятнике Гейдару Алиеву...'

«Ну, молодой, ну, выразил таким образом свой протест. Не желает он, чтобы праздник цветов проводили. Хочет, чтобы потраченные на этот праздник деньги тратились на людей. А разве неправильно говорит? И это его желание…»

В преддверии праздника поэт Рустам Бехруди отвечает на вопросы РадиоАзадлыг:

– Мне операцию сделали, три месяца с постели не встаю. Сейчас время на даче поработать, порыбачить, а я не смогу пойти, значит дела не так уж и хороши. Еще месяц мне потерпеть надо, операция была очень сложной, это была операция на мозг. Да ничего, все пройдет. Главное, чтобы ситуация в Азербайджане выправилась, изменилась. Остальное все нормализуется.

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– Что вы подразумеваете под изменениями?

– Экономическое положение людей в Азербайджане очень тяжелое. Родственник рассказывает, что зашел в маркет, а там женщина хочет купить что-то, а денег у нее нет. Ей там дали три яйца, чтобы спровадить. Так этот мой родственник не смог, сделал ей покупки. Если женщина заходит в магазин и не может купить своим близким необходимое, то …Азербайджан не такое большое государство и при наличии таких богатств не может обеспечить, значит Азербайджан не в лучшем положении.

– Шапки, которые по традиции бросают под двери в последний предпраздничный вторник, можно сказать, бросали мало. Люди будто понимали друг друга…

– Под нашу дверь никто шапок не бросал. Видать подумали, что поэт болен… А раньше часто шапки кидали, да, вы правы, никто к нам не пришел.

– Как в таком положении поэт Рустам Бехруди творит, стихи пишет?

– Вот арестовали двух-трех молодых людей. Приговор суда в отношении них и незаконен, и бесчеловечен. Эти молодые люди самые лучшие свои годы должны будут провести в тюрьме. Они ведь убийство не совершили, не воровали. Я в этой связи стихотворение написал, называется «Черная тень», на Facebook поделился.

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– Kому вы посвятили это стихотворение?

– Один молодой блогер. Для наказания есть и другие методы, но лишать свободы… Свободы лишают самых матерых преступников, убийц. А что сделал этот человек? Просто открыто сказал то, о чем думает. За это же человека не сажают… 19 февраля 1988 года в Баку со тысяч студентов на площадь повел лично я, причем один. Сейчас друзья мне говорят, что молчишь?

Отвечаю, что не сегодня-завтра мне 60 лет исполняется. Если я в тюрьму попаду, то оттуда больше не выйду. Я перенес операцию на сердце, на мозг. Хотя и молчать перед такой несправедливостью тоже невозможно. Я в тюрьме в одиночной камере сидел, хорошо знаю, чему равен каждый проведенный там день. Мне больно за то, что этих молодых людей лишают свободы. Тяжелая это вещь, они ведь не знают, что такое тюрьма, думают, что отдыхать там будут. Мне очень нравятся слова Иисуса «прежде чем обвинять кого-то, поставь себя на его место». За одно слово лишать одного двух, другого пяти, а третьего десяти лет – это неправильно.

– Рустам бей, и международные структуры, и правозащитники отмечают, что в Азербайджане за свободу выражения и мысли десятки людей подвергаются аресту. К примеру, молодые люди, известные за надпись на памятнике…

– Знаю о них. Даже, если эти люди и написали на памятнике… Если покойный президент Гейдар Алиев человек великий, то что эти слова ему сделают? За это человека можно сажать на 10 лет? Умение прощать – вот что значит быть великим. Он же не убийца, чтобы осуждать его на столь длительный срок. Ну, молодой, ну, выразил таким образом свой протест. Не желает он, чтобы праздник цветов проводили. Хочет, чтобы потраченные на этот праздник деньги тратились на людей. А разве неправильно говорит? И это его желание… Разве написание на памятнике одного предложения сделало Гейдара Алиева менее великим? Нет.»

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– Вы были одним из участников народного движения…

– Я был первым. Говорить об этом сейчас опасно, но признаюсь. Те, кто сейчас бьют себя в грудь, в то время по кабинетам со страху прятались. Я сам лично в одиночку приводил на площадь сто тысяч людей. Сейчас и годы не те, и болезни одолели. Да вот протест этот внутри все еще сидит, причем против всего. И стихотворение это я посвятил арестованным ребятам. Сам я терплю жуткие боли, голову повернуть не могу, и тем не менее, я написал это стихотворение.

– Когда Движение зарождалось, все надеялись на создание особенного, богатого, демократического Азербайджана. Что же произошло, почему так и не был создан тот Азербайджан, о котором вы грезили, ради которого выходили на площади?

– О чем думала тогдашняя молодежь. О том, что мы нефтяная страна и при наличии суверенитета и самостоятельности, будем очень хорошо жить. Однако всего этого не произошло. Революции совершает народ, а к власти приходят не достойные этой власти. Так и произошло. Из прессы, по вашему радио слышу, что из Азербайджана вывезено 100 млрд. денег. А ведь как бы эти деньги помогли стране. Сабир Рустамханлы в своем интервью сказал, что не такой свободы мы не ждали.

– Как бы это банально не звучало, вы себя и соратников по движению вините за это?

– Кто бы что ни говорил, но вина наша была. Мы закрыли лаза на смену власти. Мы все друг друга предали. Большинство соратников Абульфаз бея предали его. В то время Эльчибей поставил на должности людей недостойных. А достойные представители Движения остались не у дел. К власти пришли горлопаны. И в то же время нельзя жить в безнадежье. У Назим Хикмета есть прекрасные слова – мы увидим пре красные дни. Люди моего возраста тоже с надеждой смотрят в будущее Азербайджана, которое зависит не только от нынешнего Азербайджана. Пока центр освободительного движения не перешел в Тебриз, проблемы решены не будут.

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– Вы считаете, что желающие поздороваться с виселицей все еще имеются?

– Вы знаете сколько живущих в Турции азербайджанцев пришли меня навестить, когда мне делали операцию в этой стране. Приехали даже из Маранда, Ардебиля. Одним словом, большинство из тех, кто желал бы поздороваться с виселицей. Если такие люди есть, значит и борьба продолжается. Правда, есть и такая группа людей без достоинства и чести, но есть и молодежь, роль которой в судьбе нации исключительная. Нельзя терять надежду.

– А вот Азербайджан в отчетах международных организаций всегда на последних местах. Страна обвиняется в невыполнении взятых на себя международных обязательств. Все происходящее соседи называют плохим примером и призывают противостоять этому. ..

– Мы знаем, что произошло с шахом Гаджаром и Вагифом. В период стремительной глобализации и интеграции все может измениться в одну ночь.