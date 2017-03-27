Пенитенциарная Служба о требовании Ильгара Мамедова

«24 марта несколько врачей, работающих в Пенитенциарной Службе посетили Ильгара Мамедова. Они провели обследование в связи с его болезнью».

Об этом РадиоАзадлыг заявил исполнительный секретарь Движения РЕАЛ, Натиг Джафарли.

По словам Н.Джафарли, у Мамедова обнаружен остеохондроз - комплекс дистрофических нарушений в суставных хрящах: «По имеющейся у нас информации, врачи, пришедшие из министерства Юстиции, проинформировали о состоянии Ильгара Мамедова и руководство колонии, в которой он содержится».