Пенитенциарная Служба о требовании Ильгара Мамедова
Embed code
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
▶
«24 марта несколько врачей, работающих в Пенитенциарной Службе посетили Ильгара Мамедова. Они провели обследование в связи с его болезнью».
Об этом РадиоАзадлыг заявил исполнительный секретарь Движения РЕАЛ, Натиг Джафарли.
По словам Н.Джафарли, у Мамедова обнаружен остеохондроз - комплекс дистрофических нарушений в суставных хрящах: «По имеющейся у нас информации, врачи, пришедшие из министерства Юстиции, проинформировали о состоянии Ильгара Мамедова и руководство колонии, в которой он содержится».
Ваше мнение
Показать комментарии